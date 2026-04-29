Куба наполягає на мирній позиції, а Рубіо нацьковує США на Гавану, - Bloomberg
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у середу, 29 квітня, різко розкритикував заяви Вашингтона, згідно з якими Гавана становить загрозу національній безпеці США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
Загострення риторики між Гаваною і Вашингтоном
Влада Куби і США знову обмінялися жорсткими заявами на тлі тривалого дипломатичного протистояння.
Бруно Родрігес назвав твердження американської сторони про нібито загрозу з боку Куби "абсурдними", підкресливши, що Гавана не становить небезпеки для Сполучених Штатів.
Позиція США: питання безпеки
Держсекретар Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News, що Куба "створила умови для присутності супротивників США" в регіоні.
Він зазначив, що Вашингтон не має наміру допускати діяльність іноземних військових і розвідувальних структур поблизу американських кордонів і назвав це загрозою національній безпеці.
Відповідь Гавани
У відповідь Бруно Родрігес у публікації в соціальній мережі X відкинув звинувачення, заявивши, що Куба не є агресором і не надає свою територію для дій проти інших держав.
Він також підкреслив, що країна має "чисту репутацію" у сфері боротьби з тероризмом та організованою злочинністю.
Політичне протистояння в Конгресі
На тлі розбіжностей у Сенаті США республіканці заблокували спробу демократів обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо Куби.
Рішення було ухвалено більшістю голосів і фактично зберегло поточну лінію тиску на Гавану.
Економічний тиск і наслідки
США посилили економічні обмеження щодо Куби, включно із заходами в енергетичному секторі.
Це вже призвело до серйозних наслідків усередині країни: скорочення авіасполучення, закриття туристичних об'єктів і зниження промислової активності.
Обмежені поставки палива з-за кордону лише частково пом'якшують ситуацію.
Ситуація з переговорами
Незважаючи на контакти між сторонами, прогрес у діалозі залишається невизначеним.
Делегація Держдепартаменту США відвідувала Гавану із закликами до економічних реформ, однак кубинська влада відкинула можливість політичних змін і звільнити ув'язнених у політичних справах.
Нагадуємо, що президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що Гавана не сприймає всерйоз погрози президента США Дональда Трампа щодо можливого "захоплення" острова і готова до захисту в разі військового тиску або агресії.
Зазначимо, що Держдепартамент США поінформував Конгрес про дані, згідно з якими Куба могла направити до 5 тисяч бійців для участі у війні проти України на боці Росії.