"Спасибо, мы сдаемся": Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу

Американский лидер упомянул Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты "почти немедленно возьмут ее под контроль".

"Куба в беде. Но сперва мы завершим одно дело", - сказал он, имея в виду войну с Ираном.

"На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln - самый большой в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"", - сказал Трамп.

Больше ничего "секретного" о захвате Кубы Трамп не добавил. А Белый дом не ответил журналистам Fox News, является ли высказывание гипотетическим или очерчивает политические планы США.