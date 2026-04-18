"Новий світанок" для Куби: Трамп анонсував військову операцію

03:09 18.04.2026 Сб
2 хв
Трамп натякнув на повалення влади на Кубі
aimg Катерина Коваль
"Новий світанок" для Куби: Трамп анонсував військову операцію Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував військову операцію на Кубі, назвавши її “новим світанком” для кубинського народу після 70 років очікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову американського президента, що прозвучала на заході Turning Point USA.

Що сказав Трамп

Американський президент назвав себе "миротворцем", який "врегулював вісім воєн", і додав, що "іноді доводиться втручатися". Потім він перейшов до Куби:

"Дуже скоро ця велика сила також принесе день, який готувався 70 років. Він називається "новий світанок для Куби". Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців, людей, яких жорстоко поводилися, чиї сім’ї були вбиті та знущалися. І тепер дивіться, що станеться", - сказав він.

Трамп також зазначив, що операція принесе "довгоочікувану свободу" кубинському народу.

Розвідувальна активність

Напередодні біля узбережжя Куби було зафіксовано інтенсивну розвідувальну присутність американського флоту з використанням безпілотника MQ-4C Triton. Цей апарат призначений для морської розвідки та спостереження на великих висотах.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про нібито повне та безстрокове відкриття Ормузької протоки, додавши, що таке рішення позитивно сприйняли в Китаї.

Водночас він викликав хвилю критики через публікацію у Truth Social, де був зображений в образі, що нагадує Ісуса Христа - згодом допис було видалено.

На цьому тлі президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв'ю жорстко розкритикував підхід Дональда Трампа до міжнародної політики, зазначивши невідповідність аргументів та небезпеку тиску силою.

