"Готові до смерті": президент Куби відповів Трампу на погрози захопити острів

Куба не боїться погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого "захоплення" острова і готова захищатися у разі військової агресії.

Про це заявив президент Куби Мігель Діас-Канель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Позиція Куби щодо погроз США

За інформацією видання, Мігель Діас-Канель в інтерв'ю NBC наголосив, що країна готова до боротьби у разі американського вторгнення. Він заявив про особисту готовність до самопожертви заради збереження чинного режиму.

"Я не боюся. Я готовий віддати своє життя за революцію", - підкреслив кубинський лідер.

За словами президента, агресія проти Куби не матиме виправдання і призведе до важких наслідків для всіх сторін.

Він також висловив сумнів у тому, що американське суспільство підтримає війну проти острова.

Ставлення до блокади та умов Вашингтона

Діас-Канель назвав дії адміністрації Трампа, зокрема економічну блокаду, "несправедливими та підступними".

Він відкинув вимоги США щодо проведення багатопартійних виборів, звільнення політичних в'язнів та визнання вільної преси.

"Ми маємо право на самовизначення та незалежність, і ми не підкоряємося задумам Сполучених Штатів", - заявив він, відкинувши можливість своєї відставки.

Президент Куби закликав Вашингтон переглянути свою політику, яку він вважає "жорстокою та підлою" стосовно кубинського народу.