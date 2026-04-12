"Готові до смерті": президент Куби відповів Трампу на погрози захопити острів

19:20 12.04.2026 Нд
2 хв
Які умови США відкинув президент?
aimg Сергій Козачук
Фото: Куба відповіла на погрози Трампа про захоплення острова (Getty Images)

Куба не боїться погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого "захоплення" острова і готова захищатися у разі військової агресії.

Про це заявив президент Куби Мігель Діас-Канель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Армія Куби готується до можливої "військової агресії США"

Позиція Куби щодо погроз США

За інформацією видання, Мігель Діас-Канель в інтерв'ю NBC наголосив, що країна готова до боротьби у разі американського вторгнення. Він заявив про особисту готовність до самопожертви заради збереження чинного режиму.

"Я не боюся. Я готовий віддати своє життя за революцію", - підкреслив кубинський лідер.

За словами президента, агресія проти Куби не матиме виправдання і призведе до важких наслідків для всіх сторін.

Він також висловив сумнів у тому, що американське суспільство підтримає війну проти острова.

Ставлення до блокади та умов Вашингтона

Діас-Канель назвав дії адміністрації Трампа, зокрема економічну блокаду, "несправедливими та підступними".

Він відкинув вимоги США щодо проведення багатопартійних виборів, звільнення політичних в'язнів та визнання вільної преси.

"Ми маємо право на самовизначення та незалежність, і ми не підкоряємося задумам Сполучених Штатів", - заявив він, відкинувши можливість своєї відставки.

Президент Куби закликав Вашингтон переглянути свою політику, яку він вважає "жорстокою та підлою" стосовно кубинського народу.

Загострення навколо Куби

Нагадаємо, ситуація навколо острова загострилася у березні 2026 року.

Раніше РБК-Україна писало, що кубинська армія розпочала активну підготовку до можливого втручання американських військових. У Гавані вважають, що на тлі погроз Вашингтона було б "наївно виключати" ймовірність прямого наступу США.

Крім того, у МЗС Куби офіційно заявили, що країна не збирається обговорювати зі Сполученими Штатами свою внутрішню політичну систему чи питання зміни влади, назвавши такі вимоги втручанням у суверенітет.

Також президент Мігель Діас-Канель раніше вже наголошував на тому, що країна готова до опору у разі реалізації погроз Дональда Трампа, підкресливши, що Гавана не піддасться зовнішньому тиску.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій