Трамп запровадив санкції проти високопоставлених чиновників Куби

02:55 02.05.2026 Сб
2 хв
Хто може потрапити під нові обмеження?
aimg Едуард Ткач
Трамп запровадив санкції проти високопоставлених чиновників Куби Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп 1 травня запровадив нові санкції проти високопоставлених кубинських чиновників, що є частиною багатомісячної кампанії з тиску на Кубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Готові до смерті": президент Куби відповів Трампу на погрози захопити острів

Як поінформували в Білому домі, Трамп підписав указ про введення "нових санкцій щодо організацій, осіб або їхніх філій, які підтримують силові структури кубинського режиму, причетні до корупції в уряді або серйозних порушень прав людини".

Водночас в указі на названо конкретні об'єкти санкцій.

Однак ухвалене в п'ятницю розпорядження дає змогу Держдепу і Мінфіну США застосовувати ще жорсткіші економічні санкції проти будь-якої особи, пов'язаної з тими, хто перебуває під санкціями відповідно до цього указу.

Тиск на Кубу

Зазначимо, що Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти лівого кубинського уряду на тлі посилення спроб США позбавити країну палива і фінансування.

Як відомо, острів десятиліттями перебуває під жорстким ембарго США, а останніми страждає від масштабних відключень електроенергії через припинення поставок нафти і палива.

Ці кроки викликали припущення про можливу військову спробу США повалити комуністичний режим на Кубі, особливо після того, як Трамп наказав захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та розпочав нові авіаудари по Ірану.

Раніше в березні Трамп заявив, що США ведуть переговори з островом, "але ми спочатку займемося Іраном, а потім Кубою".

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо в одному з інтерв'ю говорив, що Куба становить загрозу нацбезпеці, оскільки вона "розкрила привітальний килимок для супротивників" США.

Раніше Вашингтон звинувачував Гавану в наданні плацдарму китайським і російським військам у півкулі.

Захоплення Куби

Нагадаємо, кілька тижнів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що в США поступово набирає обертів військове планування можливої операції на Кубі під керівництвом Пентагону. У Міністерстві війни лише очікують указу президента про втручання.

Також ми писали, що президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що острів не боїться погроз Трампа і готовий захищатися в разі військової агресії.

Більше по темі:
Новини
Війну з Іраном завершено, Трамп повідомив Конгрес, - Politico
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги