Солдати, дипломати і не тільки. Держдеп розкрив роль Куби у війні проти України
Держдепартамент США повідомив Конгрес, що Куба надала до 5 тисяч бійців для війни проти України на боці РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Зазначається, що Гавана нібито надала "дипломатичну та політичну підтримку Москві". Таким чином, США прямо говорять, що кубинський режим причетний до постачання військ в армію РФ.
"Публічні записи не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Однак є вагомі ознаки того, що режим свідомо сприяв цьому потоку військ", - йдеться у несекретному звіті Держдепартаменту США.
Також повідомляється, що кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх у російсько-українській війні.
На думку ЗМІ, звіт зовнішньополітичного відомства США з’явився на тлі того, як Білий дім посилив свою кампанію тиску на кубу, щоб домогтися зміни керівництва в Гавані.
"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні", – йдеться у звіті, надісланому до ключових комітетів Конгресу 8 квітня.
Оцінки різняться, але більшість інформації з відкритих джерел свідчать про те, що в Україні одночасно воюють від тисячі до 5 тисяч громадян Куби.
Роль Куби у війні в Україні
Нагадаємо, в жовтні минулого року Forbes писало про те, що Росія почала активно заповнювати втрати на фронті за рахунок громадян Куби.
Видання з посиланням на українську розвідку стверджувало, що на боці Росії може воювати до 25 тисяч кубинців. Також журналісти уточнювали, що для РФ вигідніше залучати іноземців на війну, оскільки їхня загибель не викличе невдоволення серед росіян.
Також повідомлялось, що Росія завербувала до 15 тисяч громадян Куби для війни проти України. Але головна мета таких дій ворога не військова, а пропагандистська.