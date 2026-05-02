"Дякуємо, ми здаємося": Трамп розкрив план, як буде захоплювати Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". Він сказав це під час промови у Вест-Палм-Біч (Флорида) перед членами місцевого клубу Forum.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Куба в біді. Але спершу ми завершимо одну справу", - сказав він, маючи на увазі війну з Іраном.

"На зворотному шляху з Ірану один із наших великих авіаносців, можливо, USS Abraham Lincoln - найбільший у світі, наблизиться на відстань приблизно 90 метрів від узбережжя, і вони скажуть: "Дуже дякуємо, ми здаємося"", - сказав Трамп.

Більше нічого "секретного" про захоплення Куби Трамп не додав. А Білий дім не відповів журналістам Fox News, чи є висловлювання гіпотетичними, чи окреслює політичні плани США.