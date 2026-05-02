"Дякуємо, ми здаємося": Трамп розкрив план, як буде захоплювати Кубу

05:39 02.05.2026 Сб
2 хв
Президент США пообіцяв "підігнати авіаносець" до Куби на зворотному шляху з Ірану
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". Він сказав це під час промови у Вест-Палм-Біч (Флорида) перед членами місцевого клубу Forum.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: "Готові до смерті": президент Куби відповів Трампу на погрози захопити острів

Американський лідер згадав Кубу, стверджуючи, що Сполучені Штати "майже негайно візьмуть її під контроль".

"Куба в біді. Але спершу ми завершимо одну справу", - сказав він, маючи на увазі війну з Іраном.

"На зворотному шляху з Ірану один із наших великих авіаносців, можливо, USS Abraham Lincoln - найбільший у світі, наблизиться на відстань приблизно 90 метрів від узбережжя, і вони скажуть: "Дуже дякуємо, ми здаємося"", - сказав Трамп.

Більше нічого "секретного" про захоплення Куби Трамп не додав. А Білий дім не відповів журналістам Fox News, чи є висловлювання гіпотетичними, чи окреслює політичні плани США.

Які наміри США щодо Куби

Наразі триває запроваджена Трампом морська блокада Куби й острів потерпає від нестачі нафти та енергоресурсів, адже повністю залежить від постачання з інших країн.

Трамп також запровадив нові санкції проти високопоставлених кубинських чиновників. Це теж є частиною багатомісячної кампанії з тиску на Кубу.

В адміністрації Трампа кажуть, що Куба становить загрозу для нацбезпеки країни, але у Гавані повністю відкидають такі звинувачення.

Але сам Трамп, попри іранську проблему, не забуває про Кубу. Нещодавно він ще раз нагадав про можливість військової операції проти острова, назвавши це "новим світанком для Куби".

Також Держдепартамент США поінформував Конгрес про дані, згідно з якими Куба могла направити до 5 тисяч бійців для участі у війні проти України на боці Росії.

Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна