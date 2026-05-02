"Спасибо, мы сдаемся": Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу

05:39 02.05.2026 Сб
2 мин
Президент США пообещал "подогнать авианосец" к Кубе на обратном пути из Ирана
aimg Филипп Бойко
"Спасибо, мы сдаемся": Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: "Готовы к смерти": президент Кубы ответил Трампу на угрозы захватить остров

Американский лидер упомянул Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты "почти немедленно возьмут ее под контроль".

"Куба в беде. Но сперва мы завершим одно дело", - сказал он, имея в виду войну с Ираном.

"На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln - самый большой в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"", - сказал Трамп.

Больше ничего "секретного" о захвате Кубы Трамп не добавил. А Белый дом не ответил журналистам Fox News, является ли высказывание гипотетическим или очерчивает политические планы США.

Какие намерения США в отношении Кубы

Сейчас продолжается введенная Трампом морская блокада Кубы и остров страдает от недостатка нефти и энергоресурсов, ведь полностью зависит от поставок из других стран.

Трамп также ввел новые санкции против высокопоставленных кубинских чиновников. Это тоже является частью многомесячной кампании по давлению на Кубу.

В администрации Трампа говорят, что Куба представляет угрозу для нацбезопасности страны, но в Гаване полностью отвергают такие обвинения.

Но сам Трамп, несмотря на иранскую проблему, не забывает о Кубе. Недавно он еще раз напомнил о возможности военной операции против острова, назвав это "новым рассветом для Кубы".

Также Госдепартамент США проинформировал Конгресс о данных, согласно которым Куба могла направить до 5 тысяч бойцов для участия в войне против Украины на стороне России.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Куба
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы