За два роки на генералів РФ скоїли щонайменше шість замахів: хто вже став мішенню

Високопоставлені російські генерали дедалі частіше стають мішенями атак навіть далеко від фронту. За останні два роки відомо щонайменше про шість таких замахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Медуза ".

Перший убитий генерал

У грудні 2024 року в Москві внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов. Вибуховий пристрій був закріплений на самокаті біля його будинку. Разом із генералом загинув його помічник Ілля Полікарпов.

За версією російського слідства, виконавця завербували українські спецслужби. Його засудили до довічного ув'язнення.

Замахи у 2025 році

У квітні 2025 року в підмосковній Балашисі внаслідок підриву автомобіля загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик.

У грудні того ж року вибух автомобіля на півдні Москви забрав життя начальника управління оперативної підготовки Генштабу РФ Фаніла Сарварова. Російські правоохоронці повідомили про відкриття кримінальної справи, але про затримання підозрюваних не заявляли.

Генерали, які пережили атаки

У лютому 2026 року в Москві стріляли у першого заступника начальника Головного управління Генштабу РФ Володимира Алексєєва. Він вижив після нападу.

У квітні 2026 року російські Telegram-канали також повідомляли про ймовірний замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, якого українська влада вважає причетним до злочинів у Бучі. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Останній вибух у Москві

1 серпня 2026 року біля ресторану Balzi Rossi в центрі Москви стався вибух. Російські Telegram-канали стверджують, що його ймовірною ціллю був генерал-полковник Олександр Чайко, який у травні очолив Повітряно-космічні сили РФ.

Водночас офіційно російська влада не підтверджувала, що об'єктом замаху був саме Чайко. Мер Москви Сергій Собянін назвав інцидент терактом, однак інших офіційних подробиць щодо цієї версії поки не оприлюднено.