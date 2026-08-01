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Вибух у ресторані Москви: влада РФ надала подробиці та з'ясувала, хто приніс вибухівку

23:40 01.08.2026 Сб
2 хв
Сила вибуху була еквівалентна кілограму тротилу
aimg Юлія Маловічко
Вибух у ресторані Москви: влада РФ надала подробиці та з'ясувала, хто приніс вибухівку Фото: вибух стався на веранді закладу (Getty Images)
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Саморобний вибуховий пристрій, який здетонував на вернаді ресторану Balzi Rossi у центрі Москви, принесла жінка, яку охоронець не пустив всередину закладу.

Про це розпвіли в Національному антитерористичному комітеті РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та росЗМІ.

Таким чином, версія про вибух газу, яку розглядали спершу, не розглядається.

По даним росЗМІ, жінку, яка принесла вибухівку, замовники використали "втемну" - тобто вона не знала, що станеться вибух, принаймні в той момент.

Відомо, що вибухівка спрацювала саме тоді, коли до ресторану прибули гості з військового командування Росії. Захід мав проходити закритий - тобто без посторонніх відвідувачів.

Як пише низка росзМІ, в ресторані Balzi Rossi мав проходити бенкет, святкував "хтось із еліт". Одні видання пишуть про день народження генерала армії РФ, інші - про весілля.

Вибух у ресторані Balzi Rossi

1 серпня в центрі Москви у рестрані Balzi Rossi стався вибух - загинули три особи, ще 21 - поранені.

Наразі відомо, що до закладу прийшла жінка з вибухонебезпечним предметом, але охоронець не пропустив її всередину.

В результаті предмет здетонував на терасі ресторану. Серед агиблих - сама жінка, охоронець та один із гостей закладу, який прибув на святковий вечір так званих "еліт".

ЗМІ повідомили, що сила вибуху була еквівалентна кілограму тротилу.

Спочатку говорили, що інцидент міг статись через газ, однак згодом Національний антитерористичний комітет Росії повідомив про жінку з вибухівкою.

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