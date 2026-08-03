Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами
В понеділок, 3 серпня, російські окупанти вдарили по Дніпру. Внаслідок обстрілу зайнялися склади з продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.
Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, 30 липня російські окупанти вп’яте вдарили по терміналу "Нової пошти" у Дніпровському районі Дніпра. Завдяки протоколам безпеки компанії обійшлося без постраждалих.
Крім того, того дня ворог вдарив по адміністративній будівлі підприємства харчової промисловості.
Зазначимо, у ніч на 27 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Дніпру. Через влучання на території одного з приватних домоволодінь виникла пожежа. Крім того, вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхових будинків, легкові автомобілі та приміщення магазину.
Того ж дня сили протиповітряної оборони України збили 15 російських безпілотників над різними районами Дніпропетровської області.
РБК-Україна також писало, що 24 липня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині. Завдяки оперативним діям залізничників і своєчасній евакуації пасажирів жертв та постраждалих вдалося уникнути.