Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами

В понеділок, 3 серпня, російські окупанти вдарили по Дніпру. Внаслідок обстрілу зайнялися склади з продуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.

Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, 30 липня російські окупанти вп’яте вдарили по терміналу "Нової пошти" у Дніпровському районі Дніпра. Завдяки протоколам безпеки компанії обійшлося без постраждалих.

Крім того, того дня ворог вдарив по адміністративній будівлі підприємства харчової промисловості.

Зазначимо, у ніч на 27 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Дніпру. Через влучання на території одного з приватних домоволодінь виникла пожежа. Крім того, вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхових будинків, легкові автомобілі та приміщення магазину.

Того ж дня сили протиповітряної оборони України збили 15 російських безпілотників над різними районами Дніпропетровської області.