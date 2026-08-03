За два года на генералов РФ совершили не менее шести покушений: кто уже стал мишенью

Высокопоставленные русские генералы все чаще становятся мишенями атак даже вдали от фронта. За последние два года известно по меньшей мере о шести таких покушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".

Первый убитый генерал

В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было закреплено на самокате у его дома. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов.

По версии российского следствия исполнителя завербовали украинские спецслужбы. Его приговорили к пожизненному заключению.

Покушения в 2025 году

В апреле 2025 года в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик.

В декабре того же года взрыв автомобиля на юге Москвы унес жизни начальника управления оперативной подготовки Генштаба РФ Фанила Сарварова. Российские правоохранители сообщили об возбуждении уголовного дела, но о задержании подозреваемых не заявляли.

Генералы, пережившие атаки

В феврале 2026 г. в Москве стреляли в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. Он выжил после нападения.

В апреле 2026 года российские Telegram-каналы также сообщали о вероятном покушении на генерал-майора Азатбека Омурбекова, которого украинские власти считают причастными к преступлениям в Буче. Официального подтверждения этой информации не было.

Последний взрыв в Москве

1 августа 2026 года у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы произошел взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что его вероятной целью был генерал-полковник Александр Чайко, возглавивший в мае Воздушно-космические силы РФ в мае.

В то же время официально российские власти не подтверждали, что объектом покушения был именно Чайко. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал инцидент терактом, однако другие официальные подробности относительно этой версии пока не обнародованы.