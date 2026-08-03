За два года на генералов РФ совершили не менее шести покушений: кто уже стал мишенью
Высокопоставленные русские генералы все чаще становятся мишенями атак даже вдали от фронта. За последние два года известно по меньшей мере о шести таких покушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
Первый убитый генерал
В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было закреплено на самокате у его дома. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов.
По версии российского следствия исполнителя завербовали украинские спецслужбы. Его приговорили к пожизненному заключению.
Покушения в 2025 году
В апреле 2025 года в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик.
В декабре того же года взрыв автомобиля на юге Москвы унес жизни начальника управления оперативной подготовки Генштаба РФ Фанила Сарварова. Российские правоохранители сообщили об возбуждении уголовного дела, но о задержании подозреваемых не заявляли.
Генералы, пережившие атаки
В феврале 2026 г. в Москве стреляли в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. Он выжил после нападения.
В апреле 2026 года российские Telegram-каналы также сообщали о вероятном покушении на генерал-майора Азатбека Омурбекова, которого украинские власти считают причастными к преступлениям в Буче. Официального подтверждения этой информации не было.
Последний взрыв в Москве
1 августа 2026 года у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы произошел взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что его вероятной целью был генерал-полковник Александр Чайко, возглавивший в мае Воздушно-космические силы РФ в мае.
В то же время официально российские власти не подтверждали, что объектом покушения был именно Чайко. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал инцидент терактом, однако другие официальные подробности относительно этой версии пока не обнародованы.
Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, еще десятки пострадали.
По версии российского следствия, взрывчатку спрятали в коробке с подарком и взорвали дистанционно, после чего было открыто дело по статье о теракте.