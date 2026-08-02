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Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви зросла до п'яти, - росЗМІ

17:30 02.08.2026 Нд
2 хв
Одна з версій вибуху пов'язана із днем народження російського генерала
aimg Валерія Абабіна
Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви зросла до п'яти, - росЗМІ Фото: Кількість жертв вибуху у Москві зросла до 5 (росЗМІ)
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Кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві зросла до п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

Скільки загинуло

За даними джерел російських ЗМІ, двоє постраждалих померли в лікарні, тож загальна кількість загиблих зросла до п'яти. Понад шість осіб досі перебувають у тяжкому стані.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих. Жінку, яка, за версією слідства, нібито принесла саморобний вибуховий пристрій, охоронця та одного з відвідувачів.

Що відомо про вибух

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт. За попередньою версією, вибуховий пристрій сховали в коробці з нібито подарунком і привели в дію дистанційно.

Слідство розглядає версію, що жінка, яка доставила коробку, нібито могла не знати про її вміст.

Офіційно мета нападу не називається. Водночас низка російських ЗМІ та телеграм-каналів припускає, що об'єктом атаки міг бути приватний захід, пов'язаний із днем народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка.

Як непряме підтвердження цієї версії наводять напис "Олександр 55", помічений на сцені ресторану.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi у центрі Москви стався ввечері 1 серпня. Заклад біля сталінської висотки на Кудринській площі того вечора був зачинений для відвідувачів через приватний банкет.

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