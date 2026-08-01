У центрі Москви пролунав вибух у "ресторані", є постраждалі, - росЗМІ

Увечері в суботу, 1 серпня, у Москві пролунав вибух у кафе. Внаслідок інциденту відомо про постраждалих, кількість яких може налічувати десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та росЗМІ.

За даними медіа, НП сталася поряд зі сталінською висоткою на Кудрінській площі. Вибух, як стверджується, пролунав в елітному ресторані Balzi Rossi, після чого виникла пожежа.

"Осторожно, новости" стверджує, що сьогодні цей заклад був закритий для приватного банкету.

Попередньо, внаслідок вибуху загинули троє людей та ще семеро постраждали. Хоча деякі медіа пишуть, що постраждалих близько 20.

Офіційно жодних коментарів поки не було, але відомо, що на місці події перекрито дороги, прибули десятки автомобілів швидкої допомоги та пожежних авто.

Оновлено о 20:45

Очевидець повідомив виданню "112", що, за попередніми даними, на кухні нібито вибухнуло газове обладнання.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих - 4 співробітники ресторану.

Оновлено о 20:55

За попередніми даними, у ресторані відбувалося весілля на 50 осіб. За інформацією ЗМІ, вибух міг статися на кухні через витік газу.

Тим часом у МВС РФ офіційно заявили, що 3 людини загинули та 15 постраждали.

У свою чергу низка російських військових кореспондентів пишуть, що у закладі нібито перебувала російська військова еліта. Також деякі ЗМІ повідомляють, що там нібито відзначали день народження якогось генерала РФ.

"Поруч із рестораном було припарковано багато автомобілів із чорними номерними знаками. Чорні номерні знаки зазвичай використовуються на транспорті Збройних сил та деяких інших силових відомств. Крім того, поруч стояв автобус Росгвардії", - пише ASTRA з посиланням на слова одного з очевидців.

Оновлено о 22:40

Російські ЗМІ повідомили, що кількість постраждалих зросла до 17, а однією з версій інциденту вважають те, що невідомий міг пронести невстановлений предмет.

Тим часом шеф-кухар Balzi Rossi Карміне Альф'єрі написав у соцмережах, що на кухні закладу не було жодних неполадок. Він стверджує, що інцидент стався на терасі, зазначивши, що були "якісь проблеми зовні ресторану".

На даний момент досі незрозуміло, що сталося насправді, хто саме був у закладі та хто постраждав.