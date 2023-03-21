Два дні переговорів та увага до України. Головне про візит Сі Цзіньпіна до Путіна

Сьогодні, 21 березня 2023 року, пройшла офіційна частина переговорів президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однією з тем стала російсько-українська війна, а сам так званий "візит дружби" відбувся за кілька тижнів після того, як Пекін оприлюднив свої мирні пропозиції.

Всеосяжна співпраця вступила в "нову епоху"

За підсумками дводенних переговорів Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву Росії та Китаю "про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, що вступають у нову епоху". А також спільну заяву лідерів обох країн щодо плану розвитку ключових напрямів економічного співробітництва до 2030 року.

Крім того, підписано низку міжурядових, міжвідомчих та корпоративних документів щодо розвитку співробітництва у різних сферах.

Загалом у спільній заяві обидва лідери багато говорили про рекордне зростання торгівлі між своїми країнами, а також заявили про готовність розвивати відносини і в інших сферах.

Щодо побоювань української сторони, то за підсумками переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна про зближення у військовій сфері та постачання зброї оголошено не було.

Хоча радник президента РФ Юрій Ушаков підтверджує, що військова співпраця обговорювалася.

Путін нібито готовий взяти китайський план за основу на шляху миру з Україною

Російський президент зазначив, що погляди Москви та Пекіна в контексті міжнародних та регіональних проблем збігаються або дуже близькі. При цьому Путін незадоволений запровадженими проти Росії санкціями.

"Безумовно, ми не оминули увагою ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень висунутого Китаєм "мирного плану" співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході і в Києві. Однак поки що такий готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - заявив він.

Путін відповів погрозами на плани передати Україні снаряди зі збідненим ураном

За словами російського диктатора, китайський "мирний план" детально обговорювався під час вчорашньої зустрічі віч-на-віч.

"Сьогодні стало відомо, що Великобританія вустами заступника міністра оборони оголосила не лише про постачання танків до України, а й снарядів із збідненим ураном. Схоже, що Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі. Але хотів би зазначити, що якщо все це відбуватиметься, то Росія змушена буде реагуватиме відповідним чином. Я маю на увазі, що колективний Захід вже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом", - підкреслив він.

Зазначимо, йдеться про снаряди для танків Challenger 2. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Сі Цзіньпін у питанні України вдався до філософії

Лідер КНР зазначив, що Китай керується цілями та принципами Статуту ООН, а також дотримується нібито об'єктивної позиції.

"Ми активно сприяємо примиренню та відновленню переговорного процесу. Наша позиція заснована на самій суті питання та правді. Ми завжди за мир та діалог, ми твердо стоїмо на вірній стороні історії", - заявив він.

Сі Цзіньпін у контексті російсько-української війни обмежився лише цією короткою заявою.

Яка мета візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Ще до візиту в Китаї запевнили, що крім двостороннього порядку денного Сі Цзіньпін у тому числі зосередиться на закликах до миру та переговорів між Росією та Україною. За словами спікера китайського МЗС Ван Веньбіня, щодо війни Пекін має намір відстоювати "об'єктивну та неупереджену позицію".

Зокрема, він відкинув побоювання, що Китай може наважитися на надання летальної військової допомоги для Росії. При цьому економічна та торговельна співпраця залишиться відкритою та прозорою.

Зазначимо, в Україні вважають малоймовірною можливість того, що Сі Цзіньпін міг вести переговори щодо постачання зброї. Як заявив представник військової розвідки Андрій Юсов, про це поки не йдеться.

Думки експертів

Опитані РБК-Україна експерти пов'язують візит китайського лідера з бажанням продемонструвати свої амбіції як посередника та посилити залежність Москви від Пекіна. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошує, що Китай надихнувся відновленням дипвідносин між Іраном та Саудівською Аравією, в якому взяв безпосередню участь. І хотів би взятися за російсько-українську війну як за ще амбітніший кейс.

"Мені здається, загалом на сьогодні Китаю важливо знати, наскільки далеко Росія готова зайти у війні. І якоюсь мірою вони зацікавлені в тому, щоб Росія залишалася у війні, щоб вона далі послаблювалася і її залежність від Китаю лише збільшувалася", - зазначив він у розмові з виданням.

Те, що Китай прагне відігравати провідну роль у відносинах з Росією, помітно по тому, як Путін зустрічав Сі Цзіньпіна і поводився як підлеглий до імператора. І це характеризує стан китайсько-російських відносин, у яких Китаю потрібні дешеві ресурси та сировина, а Росії - економічна підтримка.

"З іншого боку, Китай не має наміру розпочинати світову війну і, вочевидь, хоче просунути наратив про можливе перемир'я з Україною. І про те, що потрібно зупиняти бойові дії на тій лінії, де вони є. Але щодо зброї поки що важко сказати, що Китай щось передаватиме", - додав експерт.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Сі Цзіньпін має на меті зробити з Росії васальну країну. Оскільки вона потребує не лише фінансової та економічної, а й політичної підтримки. Наприклад, на рівні ООН, щоб Китай і надалі займав проросійську позицію на голосуваннях на тему України.

На його думку, Путіна цікавлять китайська зброя, техніка та боєприпаси. Однак Пекін на це не піде через загрозу санкцій, і максимум, що може бути, то це постачання мікросхем та комерційних дронів.

"Китай бачить у ситуації, що склалася, вікно можливостей, щоб максимально зробити з Росії васальну країну. Щоб вона повністю залежала від Китаю, а він користувався цим. Але при цьому Китай робитиме все так, щоб не втратити зв'язки з США та Європою. Тобто балансувати виключно у своїх інтересах", - зазначив Коваленко у коментарі РБК-Україна.

Закордонні реакції

За візитом Сі Цзіньпіна уважно спостерігають не лише в Україні. У США стурбовані тим, що останнім часом Росія та Китай посилюють співпрацю та хочуть переписати правила гри. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, обидві країни вже зараз підривають світовий порядок, збудований після закінчення Другої світової війни.

Він також говорив про скептичне ставлення адміністрації Джо Байдена до візиту. І американська сторона намагалася завадити йому через побоювання, що Китай пропонуватиме Росії кроки, вигідні лише їй та шкідливі для України.

Водночас у Британії сподівалися, що Сі Цзіньпін використає зустріч із Путіним, щоб умовити його вивести війська з України. У прем'єр-міністра Ріші Сунака також наголосили, що будь-які мирні угоди, які не ґрунтуються на суверенітеті та самовизначенні України, по суті не є такими.

А ветеран європейської дипломатії, голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген називає візит китайського лідера обмеженим успіхом для Путіна. На його думку, Сі не зацікавлений в падінні режиму Путіна, оскільки має намір максимально використати його залежність. І на фото та відео з ним російський диктатор виглядає напрочуд покірним.

"Цілком ясно, хто з них кухар, а хто офіціант. У цих відносинах Путін, однозначно, молодший партнер", - додав він.

Щодо України, то речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі нашому виданню зазначив, що Київ уважно стежить за новинами з Москви. І сподівається, що Пекін використає свій вплив для припинення агресивної війни.

Перспективи "мирного плану"

Окремий інтерес представляє те, до чого прийдуть Сі Цзіньпін та Путін під час обговорення китайських ініціатив щодо України. А поки що від них, м'яко кажучи, не в захваті ані в Києві, ані на Заході. Держсекретар США Ентоні Блінкен попереджає, що це може бути тактикою гальмування, щоб ввести світову спільноту в оману та допомогти закріпитись російським військам на українських територіях.

Незважаючи на те, що ініціативи Китаю з 12 пунктів не містять конкретики, секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що навіть їх не можна реалізувати без найголовнішого пункту - капітуляції Росії та виведення військ.

Військовий експерт Олександр Мусієнко бачить у готовності Росії обговорювати китайські пропозиції можливість йти на якісь поступки, які запропонує Пекін.

"Але головне питання в іншому - чи готовий Китай враховувати українську сторону і наші вимоги у своєму плані. Я думаю, що це лише початок якихось обговорень. У будь-якому випадку, Китай має потенціал змусити Росію піти на поступки. Важливо, щоб він був зацікавлений у застосуванні відповідних механізмів", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Вже зараз зрозуміло, що жодний мирний план за китайською концепцією не розглядатиме Україна. Тому що у нас план досить простий - спочатку вийти на кордони 1991 року, а вже потім домовлятися про решту. Але водночас багато залежатиме від того, чи зателефонує Сі Цзіньпін після поїздки до Москви президенту Володимиру Зеленському. Як пише Financial Times, передумови для цього є.

І, до речі, у контакті з українською стороною має бути зацікавлений і сам китайський лідер. Його зустріч відбулася на тлі рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі про видачу ордера на арешт Путіна. І принаймні зараз Сі Цзіньпін ризикує залишити враження не як посередника, а як можливого співучасника російських злочинів.