Світ не повинен вводитися в оману "мирним планом" Китаю, - Блінкен

У США скептично ставляться до так званих "мирних" пропозицій Китаю щодо завершення війни Росії проти України, адже вони можуть бути "тактикою гальмування", щоб допомогти російським військам на території нашої держави.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Світ не повинен вводитися в оману жодними тактичними кроками Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах", - сказав він.

Блінкен зазначив, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна, свідчить про те, що Пекін не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за свої звірства в Україні.

Нагадаємо, що Китай представила свій "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну та російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

До того ж, у Білому домі зазначали, що китайський "мирний план" схвалює окупацію Росією українських територій.

Додамо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з Путіним.

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