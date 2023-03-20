Про зброю не йдеться. У розвідці пояснили мету візиту лідера Китаю до Росії

Малоймовірно, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь веде перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним щодо передачі зброї країні-агресору під час свого візиту до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Про зброю наразі не йдеться, таких фактів не зафіксовано", - сказав він.

Юсов зазначив, що сильний міжнародний лідер здійснив візит до країни, режим якої зазнає геополітичної поразки та перебуває в глухому куті, зокрема, в економічному та зовнішньополітичному планах.

"Безумовно, як прагматичний геополітичний гравець, Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території так званої Російської Федерації, захищаючи власні економічні та інші національні інтереси",- додав він.

За його словами, Росія все менше буде схожою на суб'єкт, а все більше буде залежати від інших гравців. При цьому режим Путіна буде продовжувати слабшати.

Нагадаємо, сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з Путіним.

У Китаї зазначали, що візит Сі Цзіньпіна має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам".

При цьому міжнародні аналітики вважають, що китайський лідер може обговорити з Путіним схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.

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