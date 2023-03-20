Данілов назвав головний пункт для реалізації "мирного плану" Китаю

"Мирний план" Китаю неможливо реалізувати без найголовнішого пункту - капітуляції й виведення російських військ з території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії. Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - пише Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сі Цзіньпін вже прибув з візитом до Росії. Очікується, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лідер Китаю може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, "мирний план" Китаю формулює дуже загальні принципи та не має логіки.

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