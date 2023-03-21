Два дня переговоров и внимание Украине. Главное о визите Си Цзиньпина к Путину

Сегодня, 21 марта 2023 года, прошла официальная часть переговоров президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Одной из тем стала российско-украинская война, а сам так называемый "визит дружбы" состоялся через несколько недель после того, как Пекин обнародовал свои мирные предложения.

Всеобъемлющее сотрудничество вступило в "новую эпоху"

По итогам двухдневных переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая "об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху". А также совместное заявление лидеров обеих стран о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, подписан ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

В целом в совместном заявлении оба лидера много говорили о рекордном росте торговли между своми странами, а также заявили о готовности развивать отношения и в других сферах.

Что касается опасений украинской стороны, то по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина о сближении в военной сфере и поставках оружия объявлено не было.

Хотя советник президента РФ Юрий Ушаков подтверждает, что военное сотрудничество обсуждалось.

Путин якобы готов взять китайский план за основу на пути к миру с Украиной

Российский президент отметил, что взгляды Москвы и Пекина в контексте международных и региональных проблем совпадают или очень близки. При этом Путин недоволен введенными против России санкциями.

"Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - заявил он.

Путин ответил угрозми на планы передать Украине снаряды с обедненным ураном

По словам российского диктатора, китайский "мирный план" детально обсуждался во время вчерашней встречи с глазу на глаз.

"Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя министра обороны объявила не только о поставках танков в Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы отметить, что если все это будет происходить, то Россия вынуждена будет реагировать соответствующим образом. Я имею в виду, что коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом", - подчеркнул он.

Отметим, речь идет о снарядах для танков Challenger 2. Они обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Си Цзиньпин в вопросе Украины ушел в философию

Лидер КНР отметил, что Китай руководствуется целями и принципами Устава ООН, а также придерживается якобы объективной позиции.

"Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговорного процесса. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, мы твердо стоим на верной стороне истории", - заявил он.

Си Цзиньпин в контексте российско-украинской войны ограничился лишь этим коротким заявлением.

Какова цель визита Си Цзиньпина в Москву

Еще до визита в Китае заверили, что помимо двусторонней повестки Си Цзиньпин в том числе сосредоточится на призывах к миру и переговорам между Россией и Украиной. По словам спикера китайского МИД Ван Вэньбиня, в отношении войны Пекин намерен отстаивать "объективную и беспристрастную позицию".

В частности, он отверг опасения, что Китай может решиться на предоставление летальной военной помощи для России. При этом экономическое и торговое сотрудничество останется открытым и прозрачным.

Отметим, в Украине считают маловероятной возможность того, что Си Цзиньпин мог вести переговоры о поставках оружия. Как заявил представитель военной разведки Андрей Юсов, об этом пока речь не идет.

Мнения экспертов

Опрошенные РБК-Украина эксперты связывают визит китайского лидера с желанием продемонстрировать свои амбиции как посредника и усилить зависимость Москвы от Пекина. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает, что Китай вдохновился восстановлением дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией, в котором принял непосредственное участие. И хотел бы взяться за российско-украинскую войну как за еще более амбициозный кейс.

"Мне кажется, в целом на сегодня Китаю важно знать, насколько далеко Россия готова зайти в войне. И в какой-то степени они заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась в войне, чтобы она дальше ослаблялась и ее зависимость от Китая только увеличивалась", - отметил он в беседе с изданием.

То, что Китай стремится играть ведущую роль в отношениях с Россией, заметно по тому, как Путин встречал Си Цзиньпина и вел себя как подчиненный по отношению к императору. И это характеризует состояние китайско-российских отношений, в которых Китаю нужны дешевые ресурсы и сырье, а России - экономическая поддержка.

"С другой стороны, Китай не намерен начинать мировую войну и, очевидно, хочет продвинуть нарратив о возможном перемирии с Украиной. И о том, что нужно останавливать боевые действия на той линии, где они есть. Но относительно оружия пока трудно сказать, что Китай будет что-то передавать", - добавил эксперт.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Си Цзиньпин преследует цель сделать из России вассальную страну. Поскольку она нуждается не только в финансовой и экономической, но и политической поддержке. Например, на уровне ООН, чтобы Китай и дальше занимал пророссийскую позицию на голосованиях по теме Украины.

По его мнению, Путина интересуют китайское оружие, техника и боеприпасы. Однако Пекин на это не пойдет из-за угрозы санкций, и максимум, что может быть, то это поставки микросхем и коммерческих дронов.

"Китай видит в сложившейся ситуации окно возможностей, чтобы максимально сделать из России вассальную страну. Чтобы она полностью зависела от Китая, а он пользовался этим. Но при этом Китай будет делать все так, чтобы не лишиться связей с США и Европой. То есть балансировать исключительно в своих интересах", - отметил Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Зарубежные реакции

За визитом Си Цзиньпина внимательно наблюдают не только в Украине. В США обеспокоены тем, что в последнее время Россия и Китай усиливают сотрудничество и хотят переписать правила игры. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, обе страны уже сейчас подрывают мировой порядок, выстроенный после окончания Второй мировой войны.

Он также говорил о скептическом отношении администрации Джо Байдена к визиту. И американская сторона пыталась помешать ему из-за опасений, что Китай будет предлагать России шаги, выгодные только ей и вредные для Украины.

В тоже время в Британии надеялись, что Си Цзиньпин использует встречу с Путиным, чтобы уговорить его вывести войска из Украины. У премьер-министра Риши Сунака также подчеркнули, что любые мирные соглашения, которые не основываются на суверенитете и самоопределении Украины, по сути не являются таковыми.

А ветеран европейской дипломатии, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген называет визит китайского лидера ограниченным успехом для Путина. По его мнению, Си не заинтересован падении режима Путина, поскольку намерен по максимуму использовать его зависимость. И на фото и видео с ним российский диктатор выглядит на удивление покорным.

"Совершенно ясно, кто из них повар, а кто официант. В этих отношениях Путин, однозначно, младший партнер", - добавил он.

Что касается Украины, то спикер МИД Олег Николенко в комментарии нашему изданию отметил, что Киев внимательно следит за новостями из Москвы. И надеется, что Пекин использует свое влияние для прекращения агрессивной войны.

Перспективы "мирного плана"

Отдельный интерес представляет то, к чему придут Си Цзиньпин и Путин при обсуждении китайских инициатив по Украине. Пока же от них, мягко говоря, не в восторге ни в Киеве, ни на Западе. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что это может быть тактикой торможения, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение и помочь закрепиться российским войскам на украинских территориях.

Несмотря на то, что инициативы Китая из 12 пунктов не содержат конкретики, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что даже их нельзя реализовать без самого главного пункта - капитуляции России и вывода войск.

Военный эксперт Александр Мусиенко видит в готовности России обсуждать китайские предложения возможность пойти на какие-то уступки, которые предложит Пекин.

"Но главный вопрос в другом - готов ли Китай учитывать украинскую сторону и наши требования в своем плане. Я думаю, что это лишь начало каких-то обсуждений. В любом случае, у Китая есть потенциал заставить Россию пойти на уступки. Важно, чтобы он был заинтересован в применении соответствующих механизмов", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Уже сейчас понятно, что никакой мирный план по китайской концепции не будет рассматриваться Украиной. Потому что у нас план достаточно простой - сначала выйти на границы 1991 года, а уже потом договариваться об остальном. Но в то же время многое будет зависеть от того, позвонит ли Си Цзиньпин после поездки в Москву президенту Владимиру Зеленскому. Как пишет Financial Times, предпосылки для этого есть.

И, кстати, в контакте с украинской стороной должен быть заинтересован и сам китайский лидер. Его встреча прошла на фоне решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест Путина. И, по крайней мере, сейчас Си Цзиньпин рискует оставить впечатление не как посредника, а как возможного соучастника российских преступлений.