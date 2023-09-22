Дуда не вірить, що зернова суперечка може суттєво вплинути на відносини України та Польщі

Ситуація навколо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції навряд чи суттєво вплине на дружні відносити України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує PAP .

"Для мене співпраця з Україною і підтримка України має історичний вимір. Я кажу це на повному серйозі - історичний вимір між нашими народами, країнами. Це не просто якась подія, якась акція", - сказав він.

Дуда зазначив, що допомога поляків і польських підприємців Україні та її громадянам, які рятуються від війни, - це "величезний людський капітал, який був створений між нашими країнами і народами".

Він додав, що не вірить, що будь-яка політична чи юридична суперечка може зруйнувати цей капітал.

"У мене немає жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютно скалкою всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин вона може на них суттєво вплинути. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою". - додав президент Польщі.

Суперечка між Україною та Польщею

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь Україна подала позови проти країн до Світової організації торгівлі..

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. Водночас у Польщі зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

При цьому як в Україні, так і в Польщі виражали впевненість в тому, що державам вдасться владнати конфлікт шляхом переговорів.

Більше про ситуацію можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

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