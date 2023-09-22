ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда не вірить, що зернова суперечка може суттєво вплинути на відносини України та Польщі

П'ятниця 22 вересня 2023 13:30
UA EN RU
Дуда не вірить, що зернова суперечка може суттєво вплинути на відносини України та Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація навколо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції навряд чи суттєво вплине на дружні відносити України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує PAP.

"Для мене співпраця з Україною і підтримка України має історичний вимір. Я кажу це на повному серйозі - історичний вимір між нашими народами, країнами. Це не просто якась подія, якась акція", - сказав він.

Дуда зазначив, що допомога поляків і польських підприємців Україні та її громадянам, які рятуються від війни, - це "величезний людський капітал, який був створений між нашими країнами і народами".

Він додав, що не вірить, що будь-яка політична чи юридична суперечка може зруйнувати цей капітал.

"У мене немає жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютно скалкою всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин вона може на них суттєво вплинути. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою". - додав президент Польщі.

Суперечка між Україною та Польщею

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь Україна подала позови проти країн до Світової організації торгівлі..

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. Водночас у Польщі зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

При цьому як в Україні, так і в Польщі виражали впевненість в тому, що державам вдасться владнати конфлікт шляхом переговорів.

Більше про ситуацію можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща зерновий коридор Анджей Дуда
NEWS
Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст
Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою