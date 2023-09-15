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Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна

П'ятниця 15 вересня 2023 19:48
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Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна Фото: Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнчм на сайт Єврокомісії.

Єврокомісія вирішила не подовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно дотримуватись певних правил.

"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в Єврокомісії.

Також відомо, що Єврокомісія та Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. При цьому в ЄК зауважили, що не будуть запроваджувати обмеження доти, доки "повною мірою діятимуть заходи, вжиті Україною".

Окрім цього з 16 по 18 вересня Україна має вжити ефективних заходів щодо контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

Обмеження імпорту зерна

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна.

Після цього відповідні обмеження вирішила затвердити Єврокомісія. Таким чином, імпортувати зерно України перестали Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія.

Рішення ЄК діяло до 15 вересня. У відомстві неодноразово обіцяли, що заборону продовжувати не будуть.

У свою чергу влада Польщі вже вирішила продовжити обмеження самостійно. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

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