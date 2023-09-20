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В Польщі допустили зниження допомоги Україні через "зернове питання"

Україна, Середа 20 вересня 2023 10:12
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В Польщі допустили зниження допомоги Україні через "зернове питання" Фото: міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща може зменшити підтримку України через кризу, що виникла навколо імпорту агропродукції з України.

Про це заявив міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк, пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", - сказав він.

При цьому, міністр у своїх аргументах посилається на залежність об'ємів подальшої допомоги Україні від суспільної підтримки, тобто самих поляків

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але - щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", - додав Шинковський вель Сенк.

Він також додав, що польський уряд є "невблаганним" у питанні заборони імпорту агропродукції з України.

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", - додав міністр.

Заборона на імпорт зерна з України

15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку.

В контексті цього вчора державний секретар Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Пйотр Мюллер визнав, що "зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні жовтневих виборів у Польщі" і Варшава, ймовірно, скоротить фінансову підтримку біженців з України.

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