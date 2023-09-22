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Дуда не верит, что зерновый спор может существенно повлиять на отношения Украины и Польши

Пятница 22 сентября 2023 13:30
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Дуда не верит, что зерновый спор может существенно повлиять на отношения Украины и Польши Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация вокруг запрета импорта украинской сельскохозяйственной продукции вряд ли существенно повлияет на дружеские отношения Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, которого цитирует PAP.

"Для меня сотрудничество с Украиной и поддержка Украины имеет историческое измерение. Я говорю это на полном серьезе - историческое измерение между нашими народами, странами. Это не просто какое-то событие, какая-то акция", - сказал он.

Дуда отметил, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине и ее гражданам, которые спасаются от войны, - это "огромный человеческий капитал, созданный между нашими странами и народами".

Он добавил, что не верит, что любой политический или юридический спор может разрушить этот капитал.

"У меня нет никаких сомнений, что спор о поставках зерна из Украины на польский рынок является абсолютно занозой всех польско-украинских отношений. И я не верю, что при нормальных обстоятельствах он может на них существенно повлиять. Это вопрос, который мы просто должны решить между собой", - добавил президент Польши.

Спор между Украиной и Польшей

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ Украина подала иски против стран во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В то же время в Польше сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

При этом как в Украине, так и в Польше выражали уверенность в том, что государствам удастся разрешить конфликт путем переговоров.

Больше о ситуации можно почитать в материале РБК-Украина.

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