Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як повідомляється, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

У відповідь Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

Після цього Варшава вирішила викликати до Міністерства закордонних справ українського посла Василя Зварича.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 20 вересня заявив, що країни домовляться про вирішення конфлікту на тлі розбіжностей щодо імпорту зерна, і при цьому підтримка з боку Варшави продовжиться.

А вже сьогодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща готова проводити переговори з Україною щодо експорту її агропродукції.