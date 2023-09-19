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Зеленський про імпорт зерна: наші друзі у Європі підривають солідарність політичним театром

Вівторок 19 вересня 2023 23:03
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Зеленський про імпорт зерна: наші друзі у Європі підривають солідарність політичним театром Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна працює над тим, щоб забезпечити продовольчу стабільність у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ГА ООН.

"Зараз, коли Росія зірвала Чорноморську зернову ініціативу, ми працюємо над забезпеченням продовольчої стабільності. І я сподіваюся, що багато хто з вас приєднається до нас у цих зусиллях", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Україна вже запустила тимчасовий морський експортний коридор із портів, та працює над збереженням сухопутних маршрутів для експорту зерна.

"Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - підкреслив він.

Заборона на зерно та позов до СОТ

Нагадаємо, Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли й інші країни Східної Європи.

Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Проте пізніше Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

Україна, своєю чергою, 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ подає до суду на країни до СОТ, а не через власну торгову угоду з ЄС, оскільки весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться стосовно торгових партнерів і свого Союзу.

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зерновий коридор Володимир Зеленський
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