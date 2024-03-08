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Дружньо та відверто. В Китаї прокоментували візит спецпредставника до України

П'ятниця 08 березня 2024 12:11
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Дружньо та відверто. В Китаї прокоментували візит спецпредставника до України Фото: Лі Хуей, спецпредставник Китаю та Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (fmprc.gov.cn)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 7 березня, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лу Хуей відвідав Україну. Під час візиту сторони провели відверті та дружні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.

Як пише МЗС, під час візиту спецпредставник провів відверті та дружні переговори щодо українсько-китайських відносин, а також війни на території України з:

  • Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента;
  • Юлією Свириденко, першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України;
  • Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України.

Також були присутні:

  • Фань Сяньжун, посол Китаю в Україні;
  • Павло Рябікін, посол України в Китаї;
  • Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики;
  • інші офіційні особи.

"Увечері того ж дня спеціальний представник Лі Хуей завершив свій візит в Україну і поїздом залишив Київ", - додає пресслужба.

Турне спецпредставника Китаю

Раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію.

Його турне почалося 2 березня. Він вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель й Польщу. Під час поїздок Лі Хуея, голова МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Під час візиту до Києва сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також інші актуальні питання. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.

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