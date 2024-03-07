В Україну приїхав спецпредставник Китаю: йому розповіли про ситуацію на фронті

Спецпредставник Китаю Лі Хуей прибув з візитом в Україну у четвер, 7 березня. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг для китайської делегації щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначається, Лі Хуей відвідує Україну вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ. Поїздка здійснюється на виконання попередніх двосторонніх домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та глави Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня 2023 року.

"Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що сьогоднішні перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин. Дуже важливо, щоб ви почули про ситуацію на фронті, про те, що відбувається та де ми перебуваємо, з перших вуст", - зазначив Єрмак.

У межах підтримання регулярного діалогу китайську делегацію було поінформовано про ситуацію на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей.

Також китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані Росії та застосовуються нею для атак по території України.

До того ж під час зустрічі були висвітлені випадки грубого порушення Росією Женевської конвенції про поводження з полоненими. Китайську сторону також було поінформовано про зусилля України в напрямі повернення незаконно затриманих РФ українських громадян та вивезених дітей.

Крім того, відбулися зустрічі Єрмака, міністра економіки Юлії Свириденко та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби зі спеціальним представником Китаю.

Під час зустрічей сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі української формули миру.

Також було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони у припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави.

Єрмак розповів про заходи з реалізації формули миру та про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Керівник Офісу президента наголосив на важливості якомога ширшої підтримки всіма країнами світу української формули миру.

Турне спецпредставника Китаю

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Також Лі Хуей побував у Польщі. Він обговорив Україну з польськими дипломатами.