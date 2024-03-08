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Дружественно и откровенно. В Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Пятница 08 марта 2024 12:11
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Дружественно и откровенно. В Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину Фото: Ли Хуэй, спецпредставитель Китая и Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (fmprc.gov.cn)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 7 марта, спецпредставитель Китая по делам Евразии Лу Хуэй посетил Украину. В ходе визита стороны провели откровенные и дружеские переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

Как пишет МИД, во время визита спецпредставитель провел откровенные и дружеские переговоры относительно украинско-китайских отношений, а также войны на территории Украины с:

  • Андреем Ермаком, главой Офиса президента;
  • Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины;
  • Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

Также присутствовали:

  • Фань Сяньжун, посол Китая в Украине;
  • Павел Рябикин, посол Украины в Китае;
  • Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики;
  • другие официальные лица.

"Вечером того же дня специальный представитель Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и поездом покинул Киев", - добавляет пресс-служба.

Турне спецпредставителя Китая

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию.

Его турне началось 2 марта. Он уже побывал в России, а также посетил Брюссель и Польшу. Во время поездок Ли Хуэя, глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Во время визита в Киев стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также другие актуальные вопросы. Все подробности можно прочитать по ссылке.

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