Дружественно и откровенно. В Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину
Вчера, 7 марта, спецпредставитель Китая по делам Евразии Лу Хуэй посетил Украину. В ходе визита стороны провели откровенные и дружеские переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел (МИД) Китая.
Как пишет МИД, во время визита спецпредставитель провел откровенные и дружеские переговоры относительно украинско-китайских отношений, а также войны на территории Украины с:
- Андреем Ермаком, главой Офиса президента;
- Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины;
- Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.
Также присутствовали:
- Фань Сяньжун, посол Китая в Украине;
- Павел Рябикин, посол Украины в Китае;
- Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики;
- другие официальные лица.
"Вечером того же дня специальный представитель Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и поездом покинул Киев", - добавляет пресс-служба.
Турне спецпредставителя Китая
Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию.
Его турне началось 2 марта. Он уже побывал в России, а также посетил Брюссель и Польшу. Во время поездок Ли Хуэя, глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.
Во время визита в Киев стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также другие актуальные вопросы. Все подробности можно прочитать по ссылке.
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