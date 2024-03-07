ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посланець Китаю побував в Польщі, говорив про Україну з дипломатами

Варшава, Четвер 07 березня 2024 12:00
UA EN RU
Посланець Китаю побував в Польщі, говорив про Україну з дипломатами Фото: спецпредставник Китаю Лі Хуей (china-embassy.org)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпредставник Китаю Лі Хуей продовжив турне та побував у Польщі. Він обговорив Україну з польськими дипломатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.

Посланець Китаю зустрівся з заступником міністра закордонних справ Польщі Владиславом Бартошевським.

Як зазначає МЗС, польська сторона наголосила, що війна Росії проти України становить пряму загрозу регіональній та глобальній безпеці. Заступник міністра зазначив, що підтримка жертв нападу є не лише правом, а й обов’язком усіх членів міжнародного співтовариства, зокрема постійних членів Ради Безпеки ООН.

Польська сторона закликала Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії як агресору. Польща засудила загрозу застосування ядерної зброї з боку РФ та мілітаризацію Запорізької АЕС російськими військами.

Крім того, Бартошевський підкреслив негативний вплив Росії на продовольчу безпеку країн, що розвиваються.

Китайський дипломат зазначив, що Китай не є стороною конфлікту. Він підкреслив готовність Пекіна підтримувати досягнення консенсусу між сторонами цього "конфлікту" та оголосив про намір Китаю продовжувати консультації з міжнародними партнерами.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Китай Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію