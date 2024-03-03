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Посланець Китаю приїхав у Москву, говорив про Україну з заступником Лаврова

Москва, Неділя 03 березня 2024 09:44
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Посланець Китаю приїхав у Москву, говорив про Україну з заступником Лаврова Фото: спецпредставник Китаю Лі Хуей (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Москву. Він обговорив війну в Україні з заступником міністра закордонних справ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та китайські ЗМІ.

Китайський дипломат приїхав у Москву у суботу, 2 березня. Там він зустрівся з заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним.

Російське МЗС заявило, що сторони обмінялися думками щодо "української кризи" (так Китай називає війну РФ проти України.

"Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", - написали у МЗС РФ.

Крім того, у Лаврова заявили, що "ультимативні вимоги" до Москви та "діалогові формати", які пропонують Україна і країни Заходу, "тільки шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити його основою".

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Раніше посланець Китаю вже відвідував Україну та Росію.

Додамо, що Китай намагається триматися нібито нейтралітету у війні Росії проти України. Проте Пекін не засудив Москву, продовжує економічну співпрацю з нею. Китай оприлюднив свій "мирний план" для України, але його розкритикували.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру. Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.

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