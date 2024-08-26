Дрон-ракета "Паляниця" та підозра нардепу Дмитруку: новини за вихідні

В День незалежності Україна презентувала вітчизняний дрон-ракету під назвою "Паляниця". Тим часом народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Україна створила ракету "Паляниця"

На День незалежності президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

Він зазначив, що розробка вітчизняних ракет - це спосіб України діяти, поки деякі партнери зволікають. Президент також анонсував інші "потужні" рішення щодо зброї. Глава держави додав, що будуть й інші далекобійні ракети.

Водночас вчора, 25 серпня, Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця".

Підозра Дмитруку

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня оголосили підозру. Йому інкримінують напад з групою осіб на правоохоронця в Одесі й не тільки.

Зауважимо, що низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Дмитрука нібито бачили в Молдові. Пізніше ж ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону Дмитруком.

Варто зазначити, що днями Дмитрук сам заявляв, що йому готують підозру. Тоді народний депутат назвав це політичним переслідуванням і пов'язав це з тим, що він нібито виступає проти заборони російської церкви в Україні.

Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою

Кореспондент BBC Нафісе Конавард з посиланням на анонімні джерела на Заході та Близькому Сході заявив, що наступна атака на Ізраїль очікується з іншої країни, а не з Лівану.

Військові показали кадри, як знищили росіян з танку М1 Abrams

Аеророзвідники 25 окремого штурмового батальйону виявили скупчення росіян в одній із будівель на Покровському напрямку.

Після цього танкісти 47 окремої механізованої бригади, завдали удару по окупантам, зірвавши їхні плани штурмувати позиції ЗСУ.

У Ростовській області восьмий день горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Супутникові знімки демонструють, що на восьмий день пожежі на нафтобазі все ще немає видимих поліпшень ситуації.

Захворюваність на COVID в Україні влітку зросла

За останні три місяці захворюваність на COVID в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 25 тисяч випадків захворювання.

Заступник міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич зазначила, що за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків "коронавіруса". Для порівняння в червні таких випадків було всього 2300.

Засновника Telegram Дурова затримали у Франції

У Парижі затримано засновника і гендиректора сервісу зашифрованих повідомлень Telegram Павла Дурова.

Зазначається, що Дурова заарештували близько 20:00 (19:00 за Києвом) у суботу ввечері, коли він зійшов зі свого приватного літака

Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR.

У Польщі стався потужний вибух та пожежа у будинку

Потужна пожежа та вибух сталися у польському місті Познань близько опівночі 25 серпня. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.

Як зазначається, спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.

Під час рятувальних робіт у будинку стався вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.