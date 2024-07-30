Допомога від партнерів та перша медаль України на Олімпіаді: новини за 29 липня

В понеділок, 29 липня, відразу кілька країн-партнерів оголосило про виділення допомоги для України. А тим часом українська шаблістка Ольга Харлан здобула першу медаль для України на цьогорічних олімпійських іграх в Парижі.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 29 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
В Орловській області РФ через атаку дронів пошкоджено електростанцію;
У РФ поскаржились на пожежу на підстанції у Бєлгородській області;
Сили ППО знищили над Дніпропетровською областю розвіддрон і "Шахеди".
Сполучені Штати Америки повідомили про передачу Україні озброєння у рамках двох пакетів військової допомоги.Серед іншого, Київ отримає ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
За словами радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, до пакета увійшли засоби протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, мінометні снаряди, а також переносні протитанкові комплекси Javelin.
Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім бойових танків Leopard 1A5 в рамках військової допомоги.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток, здолавши у втішному фіналі кореянку Чої Сібін.
На шляху до нагороди українська фехтувальниця здолала японку Фукушіму, азербайджанку Башту та угорку Мартон. У півфіналі Харлан поступилася господарці змагань Бальцер (7:15).
Останніми тижнями у Києві значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, через коронавірус збільшилась кількість госпіталізацій у порівнянні з початком липня.
В Україні завтра, 30 липня, енергетики не планують вимикати світло в рамках графіків.
"Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.
Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо сьогодні зустрівся з послом України Мирославом Кастраном. Під час розмови Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".
"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - заявив він.
На тлі загострення ситуації в регіоні, українців закликали не подорожувати до Лівану. Водночас громадянам, які вже перебувають в країні, дали рекомендації.
"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки", - наголосили в МЗС.
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