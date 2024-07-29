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Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5

Понеділок 29 липня 2024 19:45
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Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5 Фото: танк Leopard 1A5 ( wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім бойових танків Leopard 1A5 в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список переданої Україні військової допомоги, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

Згідно з переліком наданої військової допомоги, станом на 29 липня Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50.

Також українські військові отримали від Німеччини 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard та дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами.

Окрім того, країна-союзник передала Україні 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження, майже 25 тисяч бойових шоломів і польовий шпиталь.

Військова допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, військова допомога Україні від Німеччини є другою за обсягом після США. Раніше джерела видання Bild повідомили, що на 2025 рік Міноборони Німеччини заклало рекордну суму 15 млрд євро на допомогу Україні.

До того ж нещодавно ми повідомляли, що Німеччина таємно передала Україні величезну партію військової допомоги, до якої увійшла важка бронетехніка.

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