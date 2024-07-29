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У РФ кажуть про пожежу на підстанції у Бєлгородській області через атаку дронів

Бєлгородська область, РФ, Понеділок 29 липня 2024 05:07
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У РФ кажуть про пожежу на підстанції у Бєлгородській області через атаку дронів Ілюстративне фото: дрони атакували підстанцію у Бєлгородській області РФ (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгородській області (Російська Федерація) цієї ночі пролунали вибухи нібито внаслідок атаки безпілотників. В регіоні була уражена підстанція, на якій спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві пабліки і Telegram-канали.

Вогняна НС сталася у селищі Томаровка Яковлівського міського округу.

Як пише Telegram-канал "Пепел Белгород", даний об'єкт був атакований безпілотниками і спалахнув ще близько опівночі.

Також зазначається, що в самому населеному пункті після цього зникло світло.

У місцевих чатах та Z-медіа розповідали, що підстанція у Тамаровці зазнає атаки вже не вперше, а після нинішньої пожежі також спостерігаються проблеми зі зв'язком.

Також в мережі показали кадри із палаючою електропідстанцією.

У РФ кажуть про пожежу на підстанції у Бєлгородській області через атаку дронів

Між тим губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Тг-каналі про повітряні атаки із застосуванням безпілотників цієї ночі нічого не розповідав.

Натомість російський чиновник близько четвертої години писав про ракетну небезпеку для Бєлгорода та району, Шебекіного та Шебекинського округу, але пізніше заявив про відбій такої небезпеки.

Вибухи в РФ через атаки дронів 29 липня

Зауважимо, що цієї ночі про повітряні удари із застосуванням безпілотників у Росії заявляли також в Курській та Орловській областях.

При цьому в першому регіоні місцева влада стверджувала, що силами ППО були збиті 13 БПЛА літакового типу, але в мережі казали про вибухи та "прильоти" у Курській області в низці районів, та начебто про ураження підстанції.

А от в Орловській області пожежу на електропідстанції через удар дронів підтвердив місцевий губернатор.

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Бєлгородська область Пожежа Атака дронів
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