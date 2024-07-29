Сили ППО знищили над Дніпропетровською областю розвіддрон і "Шахеди", - ОВА

Минулої ночі сили ППО знищили над Дніпропетровською областю розвідувальний та ударні дрони, а Нікопольский район масштабно атакували з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його даними, оборонці неба знищили вночі шість безпілотників. Один із них був розвідувальним, решта - ударними "Шахедами".

Також підрозділ Повітряного командування "Схід" збив над областю ворожу ракету. Уламками були пошкоджені дві господарські споруди. Горіла суха трава.

Крім того, зазначив Лисак, напередодні ввечері загарбники атакували Нікопольський район. Окупанти били дронами і важкою артилерією по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів, пошкоджені приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд.

Також вранці окупанти спрямували дрони-камікадзе у напрямку Покровської громади.

Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)