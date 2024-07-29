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В Орловській області РФ через атаку дронів пошкоджено електростанцію

Орловська область, Росія, Понеділок 29 липня 2024 01:37
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В Орловській області РФ через атаку дронів пошкоджено електростанцію Фото: Орловську область РФ атакували безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В одному з районів Орловської області (Росія) внаслідок атаки безпілотників пошкоджено місцеву електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Орловської області Андрія Кличкова.

За його словами, вночі на території Глазунівського району було збито два БПЛА. Постраждалих немає, але зафіксовані пошкодження на місцевій електростанції.

"Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронні органи", - написав Кличков.

У мережі з'явилося відео атаки дронів від очевидців.

Атака дронів по Росії

Ввечері 28 липня безпілотники масштабно атакували російську Курську область. В регіоні працювала ППО і пролунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляють про ураження підстанції.

Дрони атакували Курську область і минулої ночі. У селі Польова загорілася нафтобаза.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що атаку провели Сили оборони України.

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