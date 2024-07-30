Помощь от партнеров и первая медаль Украины на Олимпиаде: новости за 29 июля

Война России против Украины: последние новости

Помощь от США

Соединенные Штаты Америки сообщили о передаче Украине вооружения в рамках двух пакетов военной помощи. Среди прочего Киев получит ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

По словам советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, в пакет вошли средства противовоздушной обороны, снаряды HIMARS, минометные снаряды, а также переносные противотанковые комплексы Javelin.

Помощь от Германии и Дании

Германия совместно с Данией передала Украине еще восемь боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи.

Харлан принесла Украине первую награду Олимпийских игр-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток, одолев в отрадном финале кореянку Чои Сибин.

По пути к награде украинская фехтовальщица одолела японку Фукушиму, азербайджанку Башту и венгерку Мартон. В полуфинале Харлан уступила хозяйке соревнований Бальцер (7:15).

В Киеве существенно возросла заболеваемость COVID-19

В последние недели в Киеве значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19. В частности, из-за коронавируса увеличилось количество госпитализаций по сравнению с началом июля.

"Укрэнерго" не будет выключать завтра свет согласно графикам

В Украине завтра, 30 июля, энергетики не намерены выключать свет в рамках графиков.

"Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении компании.

Фицо пригрозил прекратить поставки дизтоплива в Украину из-за перебоев в транзите нефти "Лукойла"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретился с послом Украины Мирославом Кастраном. Во время разговора Фицо пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которая покрывает десятую часть украинского потребления", – заявил он.

МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном

На фоне обострения ситуации в регионе украинцев призвали не путешествовать в Ливан. В то же время гражданам, уже находящимся в стране, дали рекомендации.

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", - подчеркнули в МИД.