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Графіки відключень світла завтра застосовувати не планується, - "Укренерго"

Україна, Понеділок 29 липня 2024 17:54
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Графіки відключень світла завтра застосовувати не планується, - "Укренерго" Фото: в Україні завтра не відключатимуть світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 30 липня, енергетики не планують вимикати світло в рамках графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.

Там також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

В "Укренерго" пояснили, що причина відсутності обмежень - зниження споживання через похолодання та повернення до роботи двох блоків на атомних електростанціях.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в Україні кілька тижнів була аномальна спека. Рівень споживання електроенергії значно зріс, енергетики заявляли про пікові показники споживання.

На цьому тлі для побутових споживачів запроваджували жорсткі обмеження електропостачання. Світла не було не лише у чорних зонах графіків, а й у сірих. У середньому споживачі світла не мали більше 12 годин на добу.

Після похолодання обсяги відключень світла знизили. Зокрема, сьогодні, 29 липня, графіки відключень світла діятимуть лише дві години - з 20:00 до 22:00.

Більш детально про таке поліпшення ситуації з електроенергією - у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго Вимкнення світла Графік відключення світла
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