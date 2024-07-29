МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Ліваном
На тлі загострення ситуації в регіоні, українців закликали не подорожувати до Лівану. Водночас громадянам, які вже перебувають в країні, дали рекомендації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.
"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки", - наголосили в МЗС.
Громадянам України, які вже перебувають на території Лівану, МЗС рекомендувало:
- уникати місць масового скупчення людей,
- не брати участі у демонстраціях,
- неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні,
- виконувати законні вимоги правоохоронних органів,
- відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації,
- завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.
Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:
- що межують з сирійським кордоном;
- що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
- до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);
- Долини Бекаа;
- південного передмістя Бейрута (район Дахіє).
Що робити в разі надзвичайної ситуації
"Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані", - наголосили в МЗС.
Звернутись до Посольства можна:
- за номером телефону (+961) 5921668,
- за адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua,
- на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57,
- на адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, цими вихідними значно загострилась ситуація в регіоні. В суботу Ізраїль повідомив, що терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, де перебували діти.
Дану атаку відразу визнали "найсмертоноснішою", адже загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.
Детальніше про напругу між Ізраїлем та "Хезболлою" - у матеріалі РБК-Україна.
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