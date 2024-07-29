МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Ліваном

На тлі загострення ситуації в регіоні, українців закликали не подорожувати до Лівану. Водночас громадянам, які вже перебувають в країні, дали рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки", - наголосили в МЗС.

Громадянам України, які вже перебувають на території Лівану, МЗС рекомендувало:

уникати місць масового скупчення людей,

не брати участі у демонстраціях,

неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні,

виконувати законні вимоги правоохоронних органів,

відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації,

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Що робити в разі надзвичайної ситуації

"Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані", - наголосили в МЗС.

Звернутись до Посольства можна: