Фіцо пригрозив припинити поставки дизпалива до України через перебої в транзиті нафти "Лукойлу"

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо сьогодні зустрівся з послом України Мирославом Кастраном. Під час розмови він пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Словаччини.

Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання "Лукойлу" з послом України. На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - заявив він.

Фіцо також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.

"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив він.