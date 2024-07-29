Фіцо пригрозив припинити поставки дизпалива до України через перебої в транзиті нафти "Лукойлу"
Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо сьогодні зустрівся з послом України Мирославом Кастраном. Під час розмови він пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Словаччини.
Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання "Лукойлу" з послом України. На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.
"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - заявив він.
Фіцо також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.
"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", - заявив він.
Санкції проти "Лукойлу"
Минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.
Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.
Проте комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів та оцінки правової ситуації.
Тим часом голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що
об'єми поставок, що йшли до європейських країн не змінилися, адже відбулась заміна ресурсу підсанкційної компанії нафтою інших власників.
Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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