Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним

Наступного тижня президент США Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть історичну зустріч. Яка може покласти початок припиненню війни в Україні, але умови майбутнього миру викликають багато питань.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про майбутній саміт.

Головне

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці

Аляска готова, але точного місця і часу поки немає

Зеленський не запрошений, саміт буде двостороннім

Трамп пропонує обмін територій в Україні, Путін хоче все захоплене

Україна і Європа передали Трампу свій контрплан з умовами для Путіна

Коли відбудеться саміт на Алясці

Інтрига навколо дати і місця зустрічі американського і російського лідерів закручувалася кілька днів, а вирішилася одним постом у Truth Social.

"Довгоочікувана зустріч між мною і Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", - написав Трамп.

У Путіна домовленість підтвердили. За словами його помічника Юрія Ушакова, Росія і США - "близькі сусіди", тож логічно, щоб російській делегації достатньо було просто перелетіти Берингову протоку для зустрічі з Трампом.

Ще одна публічно озвучена причина - на Алясці та в Арктиці перетинаються інтереси обох країн і "проглядаються перспективи масштабних проєктів". Тут, очевидно, росіяни вирішили зіграти на бажанні Трампа робити бізнес.

Ушаков також зазначив, що лідери обговорюватимуть, як досягти довгострокового миру для України і РФ. І уточнив, що Москва і Вашингтон присвятять найближчі дні опрацюванню параметрів саміту на Алясці.

Наразі незрозуміло, чи відбудеться зустріч у Джуно (столиця штату), Анкоріджі (найбільше місто) або в якомусь іншому місці. Губернатор Майк Данліві лише підкреслив, що Аляска готова.

Вибір досить несподіваний. До цього витоки в західних медіа говорили про те, що Білий дім нібито розглядав Італію, Швейцарію або Угорщину, а Путін називав підходящим місцем Об'єднані Арабські Емірати.

Не виключено, що зіграв фактор безпеки. Оскільки на США не поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Але швидше за все не останню роль зіграв історичний контекст.

Російська імперія першою з колоніальних держав почала освоювати Аляску. І її землі належали Росії з кінця XVIII століття до 1867 року, поки американці не придбали територію лише за 7,2 млн доларів. На сьогодні це від 150 млн до понад 1 млрд доларів - залежно від розрахунку за інфляцією або вартістю золота. Через 100 років там знайшли нафту і зараз Аляска замикає топ-5 штатів за обсягами видобутку.

Путін стане першим російським лідером в історії, який особисто з'явиться на Алясці. І західні оглядачі пишуть, що тут він спробує протиснути вигідну для нього територіальну угоду щодо України.

Чи буде на зустрічі Зеленський і що відповів Трампу

За даними CBS News, формат зустрічі до кінця не визначено. Ба більше, джерело в Білому домі повідомило, що ще можливо, що президент України Володимир Зеленський у той чи інший спосіб "може приєднатися" до саміту на Алясці.

Сам президент за два дні про це нічого не сказав. Але медіа пишуть, що адміністрація Трампа розглядає можливість запросити його і "всі сподіваються, що це станеться".

Реакцією на новину про саміт Зеленський дав зрозуміти, що щонайменше не дуже задоволений. За його словами, зустріч на Алясці - далека від війни, яку все одно не завершити без України.

"Путін не вірив у наших людей і тому прийняв безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою - не рахуватися з українцями. Українці захищають своє", - зазначив він.

Раніше Трамп заявив, що заради миру Зеленському доведеться "щось підписати". За його словами, готується обмін територіями нібито в інтересах обох сторін. Але "обмін" із Росією стосуватиметься тільки українських територій.

Зеленський відповів: усі партнери мають розуміти, що таке гідний мир. І що саме Росія має закінчити війну.

"Відповідь на українське територіальне питання вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - сказав президент, додавши, що будь-які рішення без України будуть "мертвими".

Про який обмін територіями домовлятимуться Трамп і Путін

Вочевидь разом із припиненням вогню центральним питанням саміту на Алясці стануть українські землі. І хоча немає офіційних заяв про те, яких саме територій може торкнутися "обмін", витоки в західних медіа дають деяке уявлення.

Як пише The Wall Street Journal, Путін назвав спецпосланцю США Стіву Віткоффу нову умову для перемир'я - повне виведення українських військ із Донецької області. Якщо вірити джерелам WSJ, він уже відходить від раніше озвучених вимог. Рік тому диктатор вимагав вивести війська ще з Херсонської та Запорізької областей для того, щоб лише почати переговори про мир.

Пропозиція нібито містить два етапи:

виведення Сил оборони з Донецької області та замороження лінії фронту

узгодження остаточного мирного плану з Трампом і Зеленським

По суті, Москва намагається продавити анексію всього Донбасу, а також визнання його і Криму "суверенною російською територією". При цьому незрозуміло, чи готова вона вийти з окупованого Півдня. З посиланням на неназваного українського чиновника WSJ зазначає, що Київ у принципі не заперечує жодних пропозицій. Але вимагає припинення вогню як передумови для будь-яких подальших кроків.

Загалом ця інформація перегукується з даними в інших ЗМІ. За інформацією Bloomberg, США намагаються заручитися підтримкою України та європейських партнерів і, судячи з усього, отримати "зелене світло" на де-факто територіальні поступки.

У рамках угоди, Росія нібито припинить бойові дії в Херсонській і Запорізькій областях. Але теж невідомо, чи готова виставити на "обмін" контроль над Запорізькою АЕС або інші території. Видання підкреслює: зараз головна мета - заморозити конфлікт і створити умови для початку реальних переговорів.

А польський портал Onet днями опублікував нібито план, з яким Віткофф їздив до Путіна. Який містить як вигідні для Москви пункти, так і ті, на які раніше вона категорично не погоджувалася:

перемир'я в російсько-українській війні

визнання захоплених територій за Росією

обговорення їхнього статусу в майбутньому через 49 або 99 років

скасування більшості санкцій і повернення до імпорту російського газу та нафти

Захід не дає гарантій нерозширення НАТО

Захід не дає гарантій припинення військової підтримки України

Німецький BILD пише, що насправді Путін не відмовляється від планів на Херсонську та Запорізьку області. А Віткофф міг неправильно його зрозуміти. Джерела WSJ уточнюють, що Трамп спочатку сказав європейським лідерам, що Путін готовий вийти з південних областей. Але пізніше спецпосланець це спростував.

Що про обмін територіями кажуть Україна і Європа

На тлі новин про саміт на Алясці українська сторона активізувала контакти з партнерами. Президент спілкувався з європейськими лідерами, щоб узгодити єдину позицію і донести її до Трампа. А напередодні цілий день провів на телефоні.

З його слів випливає, що територіальних поступок, принаймні закріплених де-юре, не буде. Ось кілька основних заяв:

"Москва нав'язує обмін української території на українську без гарантій, що війна не поновиться в майбутньому"

"Важливо, щоб росіянам не вдалося обдурити нікого ще раз"

"Трамп прагне зупинити вбивства, але проти плану Росії потрібно діяти мудро і скоординовано"

"Путіну дали взяти Крим. Він хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня і сходу, але другої спроби розділити Україну не буде"

Також учора відбулася важлива зустріч радників із нацбезпеки в Лондоні. Судячи з усього, секретарю РНБО Рустему Умєрову і голові ОП Андрію Єрмаку разом із партнерами вдалося донести потрібні сигнали до Вашингтона, який представляв віцепрезидент Джей Ді Венс.

Як пише The Wall Street Journal, вони передали контрпропозицію. Головний посил - ідея припинення вогню в обмін на вихід із Донецької області не злетить. А обмін територіями може відбуватися тільки на взаємній основі: якщо війська виводить Україна, то й Росія має щось повернути.

Президент Зеленський запевнив, що у Трампа почули аргументи і врахували небезпеку російського плану. Видання Axios із посиланням на джерела написало про серйозний прогрес у врегулюванні війни.

У ніч на неділю з'явилася спільна заява лідерів Європи про мир для України, в якій фактично вимагають від Трампа забезпечити на Алясці: