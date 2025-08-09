ua en ru
У Путіна відповіли, чому зустріч з Трампом пройде на Алясці

Субота 09 серпня 2025 01:58
У Путіна відповіли, чому зустріч з Трампом пройде на Алясці Фото: Юрій Ушаков (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Росія та Сполучені Штати Америки є "близькими сусідами". Саме тому зустріч президента США Дональда Трампа та Російського диктатора Володимира Путіна пройде на Алясці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, пише ТАСС.

"Росія та США - близькі сусіди, тож цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці", - заявив Ушаков.

За його словами, це також пов'язано з тим, що на Алясці та в Арктиці перетинаються економічні інтереси РФ і США.

Ушаков розповів, що Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання війни в Україні.

Трампа запросили до Москви

Водночас, Ушаков заявив, що після перемовин на Алясці Трампа чекають у Москві, і що нібито президент США вже отримав відповідне запрошення.

"Москва і Вашингтон присвятять найближчі дні активному та напруженому опрацюванню параметрів зустрічі на Алясці, це буде непростий процес", - заявив Ушаков.

Зустріч Трампа та Путіна

Напередодні низка ЗМІ почали писати про можливу зустріч Трампа та Путіна вже найближчим часом. Згодом це підтвердили у Білому домі.

А сам Трамп заявив, що його зустріч з Путіним відбудеться у "популярному місці".

"Почнемо з Росії, і ми оголосимо місце зустрічі. Я думаю, що це місце буде дуже популярним з багатьох причин. Але ми оголосимо про це трохи пізніше. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили," - заявив Трамп.

Вже сьогодні Трамп оголосив, що його зустріч з Путіним відбудеться 15 серпня, а місцем було обрано Аляску.

Варто нагадати, що Аляска колись належала Російській імперії, а у 1867 році Росія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів у золоті

