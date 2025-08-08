США і РФ готують угоду щодо заморозки війни в Україні? Bloomberg дізналося деталі

Американські та російські чиновники можуть готувати угоду, яка передбачає заморозку війни РФ проти України. У її рамках Москва збереже контроль над окупованими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Неназвані джерела розповіли виданню, що робота над угодою ведеться в рамках підготовки зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня. США хочуть отримати підтримку України та європейських союзників щодо такої ініціативи.

Bloomberg нагадує, що очільник Кремля вимагає, щоб Україна віддала під контроль Росії Луганську та Донецьку області, а також Крим. Це вимагатиме повного виведення українських захисників із двох східних областей.

Видання звернуло увагу, що такий результат стане великою перемогою для Путіна, який хоче розмовляти про мир тільки зі США без участі України.

За даними джерел Bloomberg, Росія в рамках передбачуваної угоди повинна буде припинити бойові дії в Херсонській і Запорізькій областях. При цьому умови і деталі угоди залишаються предметом обговорення і можуть бути змінені.

Крім того, поки незрозуміло, чи готова Москва відмовитися від контролю над будь-якими окупованими територіями, зокрема і над Запорізькою АЕС.

Джерела підкреслюють, що основна мета угоди - заморозити конфлікт і створити передумови для припинення вогню і початку переговорів про мир.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що поки що невідомо, чи погодиться Путін брати участь у тристоронній зустрічі із Зеленським і Трампом, навіть якщо домовленість між США і Росією буде досягнута.

Деякі чиновники, зокрема із США, висловлюють сумніви щодо щирості намірів Путіна припинити воєнні дії та зацікавленості в мирній угоді, яка не відповідатиме його початковим вимогам щодо України.