Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо

Київ, Субота 24 січня 2026 09:30
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо Ілюстративне фото: росіяни пошкодили фабрику Roshen (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

У Києві внаслідок російського обстрілу зазнала пошкоджень кондитерська фабрика, ймовірно, йдеться про підприємство Roshen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва та нардепа Олексія Гончаренка.

Як повідомили в ДСНС, руйнування зафіксовано в Голосіївському районі столиці. Пошкоджень зазнав верхній поверх кондитерської фабрики. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що під час обстрілу було уражено саме фабрику Roshen. За його словами, постраждали як виробничі, так і офісні приміщення підприємства. Також пошкоджень зазнали прилегла площа з ковзанкою та фонтан.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Офіс генерального прокурора також показав фото з наслідками обстрілу Києва. На одному з них, ймовірно саме пошкоджений Roshen.

Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо

Що відомо про Roshen

Roshen - одна з найбільших кондитерських компаній України та Східної Європи. Бренд добре відомий як на внутрішньому ринку, так і за кордоном, а його продукція продається в десятках країн світу. Назва компанії походить від скорочення прізвища засновника - Петра Порошенка.

Нічна атака РФ на Київ 24 січня

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в п’яти районах столиці.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше четверо мешканців дістали поранення. На місцях працювали екстрені служби.

Зокрема, у Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю. У Дніпровському - через падіння безпілотника виникла пожежа в гаражному кооперативі та загорівся бензовоз на парковці, також вибито вікна в багатоповерхівці.

У Дарницькому районі уламки пошкодили будівлю приватного медзакладу. У Голосіївському - пожежа спалахнула на території нежитлової забудови, а в приватному будинку вибило вікна. У Солом’янському районі пошкоджено шестиповерхову офісну будівлю.

Після атаки на лівому березі Києва зафіксували перебої з теплопостачанням і водою.

