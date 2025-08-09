Аляска готова до саміту. Чому візит Путіна на зустріч з Трампом стане історичним для РФ

Диктатор Володимир Путін першим з російських лідерів відвідає Аляску, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Майка Данліві в соцмережі Х та ТАСС.

Як свідчить інформація з бази даних Держдепартаменту США, візит Володимира Путіна відбудеться 15 серпня у рамках зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Данліві заявив, що Аляска - одне з найважливіших стратегічних місць у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з виходом до Арктики на півночі та Тихого океану на півдні.

"Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни. Цілком доречно, що обговорення глобального значення відбуваються саме тут", - наголосив Данліві.

Він підкреслив, що Аляска історично була "мостом між народами" та залишається воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки.

"Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - заявив губернатор.

Чому саме цей регіон обрали для переговорів Трампа і Путіна

Причини, чому саме Аляска стала місцем зустрічі президента Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна, офіційно не оголошені. Проте цей регіон має глибоке історичне значення для Росії та США.

Колись Аляска була частиною Російської імперії. Основним інтересом росіян у цьому віддаленому регіоні був промисел морських котиків та видр.

У 1867 році Росія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів золотом - одна з найвигідніших угод в історії США. Передача території відбулася 18 жовтня: над столицею колонії зняли російський прапор і підняли американський.

Спочатку у США угоду сприймали з недовірою, називаючи Аляску "пустелею Сюарда" - за іменем державного секретаря Вільяма Сюарда, ініціатора купівлі. Проте пізніше відкриття покладів золота, нафти та інших ресурсів зробило Аляску стратегічно й економічно важливою територією.