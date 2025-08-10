Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным

На следующей неделе президент США Дональд Трамп и Владимир Путин проведут историческую встречу. Которая может положить начало прекращению войны в Украине, но условия будущего мира вызывают много вопросов.

РБК-Украина собрало все, что известно о будущем саммите.

Главное

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске

Аляска готова, но точного места и времени пока нет

Зеленский не приглашен, саммит будет двухсторонним

Трамп предлагает обмен территорий в Украине, Путин хочет все захваченное

Украина и Европа передали Трампу свой контрплан с условиями для Путина

Когда пройдет саммит на Аляске

Интрига вокруг даты и места встречи американского и российского лидеров закручивалась несколько дней, а разрешилась одним постом в Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной и Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, великом штате Аляска", - написал Трамп.

У Путина договоренность подтвердили. По словам его помощника Юрия Ушакова, Россия и США - "близкие соседи", поэтому логично, чтобы российской делегации достаточно было просто перелететь Берингов пролив для встречи с Трампом.

Еще одна публично озвученная причина - на Аляске и в Арктике пересекаются интересы обеих стран и "просматриваются перспективы масштабных проектов". Здесь, очевидно, россияне решили сыграть на желании Трампа делать бизнес.

Ушаков также отметил, что лидеры будут обсуждать, как достичь долгосрочного мира для Украины и РФ. И уточнил, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров саммита на Аляске.

На данный момент неясно, пройдет ли встреча в Джуно (столица штата), Анкоридже (крупнейший город) или в каком-то другом месте. Губернатор Майк Данливи лишь подчеркнул, что Аляска готова.

Выбор довольно неожиданный. До этого утечки в западных медиа говорили о том, что Белый дом якобы рассматривал Италию, Швейцарию или Венгрию, а Путин называл подходящим местом Объединенные Арабские Эмираты.

Не исключено, что сыграл фактор безопасности. Поскольку на США не распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Но скорее всего не последнюю роль сыграл исторический контекст.

Российская империя первой из колониальных держав начала осваивать Аляску. И ее земли принадлежали России с конца XVIII века до 1867 года, пока американцы не купили территорию всего за 7,2 млн долларов. На сегодня это от 150 млн до более 1 млрд долларов - в зависимости от расчета по инфляции или стоимости золота. Спустя 100 лет там нашли нефть и сейчас Аляска замыкает топ-5 штатов по объемам добычи.

Путин станет первым российским лидером в истории, который лично появится на Аляске. И западные обозреватели пишут, что здесь он попытается продавить выгодную для него территориальную сделку по Украине.

Будет ли на встрече Зеленский и что ответил Трампу

По данным CBS News, формат встречи до конца не определен. Более того, источник в Белом доме сообщил, что еще возможно, что президент Украины Владимир Зеленский в тот или иной способ "может присоединиться" к саммиту на Аляске.

Сам президент за два дня об этом ничего не сказал. Но медиа пишут, что администрация Трампа рассматривает возможность пригласить его и "все надеются, что это произойдет".

Реакцией на новость о саммите Зеленский дал понять, что как минимум не очень доволен. По его словам, встреча на Аляске - далека от войны, которую все равно не завершить без Украины.

"Путин не верил в наших людей и потому принял безнадежное решение попытаться взять Украину. Это было его главной ошибкой - не считаться с украинцами. Украинцы защищают свое", - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что ради мира Зеленскому придется "что-то подписать". По его словам, готовится обмен территориями якобы в интересах обеих сторон. Но "обмен" с Россией будет касаться только украинских территорий.

Зеленский ответил: все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. И что именно Россия должна закончить войну.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - сказал президент, добавив, что любые решения без Украины будут "мертвыми".

О каком обмене территориями будут договариваться Трамп и Путин

Очевидно, вместе с прекращением огня центральным вопросом саммита на Аляске станут украинские земли. И хотя нет официальных заявлений о том, какие именно территории может затронуть "обмен", утечки в западных медиа дают некоторое представление.

Как пишет The Wall Street Journal, Путин назвал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу новое условие для перемирия - полный вывод украинских войск из Донецкой области. Если верить источникам WSJ, он уже отходит от ранее озвученных требований. Год назад диктатор требовал вывести войска еще из Херсонской и Запорожской областей для того, чтобы только начать переговоры о мире.

Предложение якобы содержит два этапа:

вывод Сил обороны из Донецкой области и заморозка линии фронта

согласование окончательного мирного плана с Трампом и Зеленским

По сути, Москва пытается продавить аннексию всего Донбасса, а также признание его и Крыма "суверенной российской территорией". При этом неясно, готова ли она выйти с оккупированного Юга. Со ссылкой на неназванного украинского чиновника WSJ отмечает, что Киев в принципе не отрицает никаких предложений. Но требует прекращение огня в качестве предпосылки для любых дальнейших шагов.

В целом эта информация перекликается с данными в других СМИ. По информации Bloomberg, США пытаются заручиться поддержкой Украины и европейских партнеров и, судя по всему, получить "зеленый свет" на де-факто территориальные уступки.

В рамках сделки, Россия якобы прекратит боевые действия в Херсонской и Запорожской областях. Но тоже неизвестно, готова ли выставить на "обмен" контроль над Запорожской АЭС или другие территории. Издание подчеркивает: сейчас главная цель - заморозить конфликт и создать условия для начала реальных переговоров.

А польский портал Onet на днях опубликовал якобы план, с которым Уиткофф ездил к Путину. Который содержит как выгодные для Москвы пункты, так и те, на которые ранее она категорически не соглашалась:

перемирие в российско-украинской войне

признание захваченных территорий за Россией

обсуждение их статуса в будущем через 49 или 99 лет

отмена большинства санкций и возвращение к импорту российского газа и нефти

Запад не дает гарантий нерасширения НАТО

Запад не дает гарантий прекращения военной поддержки Украины

Немецкий BILD пишет, что на самом деле Путин не отказывается от планов на Херсонскую и Запорожскую области. А Уиткофф мог неправильно его понять. Источники WSJ уточняют, что Трамп сначала сказал европейским лидерам, что Путин готов выйти из южных областей. Но позже спецпосланник это опроверг.

Что об обмене территориями говорят Украина и Европа

На фоне новостей о саммите на Аляске украинская сторона активизировала контакты с партнерами. Президент общался с европейскими лидерами, чтобы согласовать единую позицию и донести ее до Трампа. А накануне целый день провел на телефоне.

Из его слов следует, что территориальных уступок, по крайней мере закрепленных де-юре, не будет. Вот несколько основных заявлений:

"Москва навязывает обмен украинской территории на украинскую без гарантий, что война не возобновится в будущем"

"Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз"

"Трамп стремится остановить убийства, но против плана России нужно действовать мудро и скоординировано"

"Путину дали взять Крым. Он хочет, чтобы ему простили захват юга и востока, но второй попыткой разделить Украину не будет"

Также вчера прошла важная встреча советников по нацбезопасности в Лондоне. Судя по всему, секретарю СНБО Рустему Умерову и главе ОП Андрею Ермаку вместе с партнерами удалось донести нужные сигналы до Вашингтона, который представлял вице-президент Джей Ди Вэнс.

Как пишет The Wall Street Journal, они передали контрпредложение. Главный посыл - идея прекращения огня в обмен на выход из Донецкой области не взлетит. А обмен территориями может проходить только на взаимной основе: если войска выводит Украина, то и Россия должна что-то вернуть.

Президент Зеленский заверил, что у Трампа услышали аргументы и учли опасность российского плана. Издание Axios со ссылкой на источники написало о серьезном прогрессе в урегулировании войны.

В ночь на воскресенье появилось совместное заявление лидеров Европы о мире для Украины. В котором фактически требуют от Трампа обеспечить на Аляске: