Суспільство Освіта Гроші Зміни

В "Дії" з'явиться нова важлива послуга: про що йдеться

В "Дії" запрацює цифрова екосистема зайнятості "Обрій" (фото: diia.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром у застосунок і на порталі "Дія" інтегрують цифрову екосистему зайнятості. Вона має назву "Обрій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

Що об'єднає екосистема зайнятості "Обрій"

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запуску в Україні цифрової екосистеми зайнятості "Обрій", яка розробляється командою Міністерства економіки та Державної служби зайнятості.

Вона буде інтегрована у застосунку й на порталі "Дія" та об'єднає:

  • державні служби;
  • заклади освіти;
  • місцеву владу.

У Мінцифри уточнили, що проект реалізується без додаткових витрат для держави - в межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.

"Робимо "Дію" ще однією точкою входу до сфери зайнятості. Цифровізуємо", - пояснили громадянам.

Кому й для чого може знадобитись "Обрій"

У міністерстві розповіли, що "Обрій" буде працювати для повнолітніх українців. Особливо тих, хто:

  • втратив роботу через війну;
  • хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
  • хоче змінити професію;
  • хоче підтвердити кваліфікацію.

Уточнюється, що невдовзі в "Дії" - в оновленому форматі - з'являться послуги, які дозволять:

  • зареєструвати статус безробітного;
  • оформити допомогу;
  • офіційно звільнитися на ТОТ;
  • отримати грант на навчання;
  • отримати підтвердження кваліфікації.

Зазначається також, що платформа "Обрій" автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді України, Державному центрі зайнятості та в інших реєстрах.

Отже, заяви оброблятимуться швидко та прозоро.

Насамкінець у Мінцифри повідомили, що в наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації:

  • індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії;
  • аналізуватиме ринок праці;
  • прогнозуватиме попит на спеціалістів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державна служба зайнятості (ДСЗ) запустила "розумний" сервіс для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).

Крім того, ми розповідали про експериментальний проект ДСЗ, в межах якого українки можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, та пояснювали, які спеціальності - особливо популярні серед жінок.

Тим часом директорка ДСЗ Юлія Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як знайти роботу (щоб працевлаштуватись в Україні) людям старшого віку та скільки українців віком 60+ вже знайшли роботу цього року.

Читайте також, з якого віку дозволено працювати в Україні (і за яких умов) та що компанії готові пропонувати деяким працівникам (крім зарплати), щоб "закрити" свої потреби.

