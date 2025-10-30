В "Дії" появится новая важная услуга: о чем речь

Что объединит экосистема занятости "Обрій"

Недавно Кабинет министров принял постановление насчет запуска в Украине цифровой экосистемы занятости "Обрій", которая разрабатывается командой Министерства экономики и Государственной службы занятости.

Она будет интегрирована в приложении и на портале "Дія" и объединит:

государственные службы;

учебные заведения;

местные власти.

В Минцифры уточнили, что проект реализуется без дополнительных затрат для государства - в рамках имеющихся бюджетов и международной помощи.

"Делаем "Дію" еще одной точкой входа в сферу занятости. Цифровизируем", - объяснили гражданам.

Кому и для чего может понадобиться "Обрій"

В министерстве рассказали, что "Обрій" будет работать для совершеннолетних украинцев. Особенно тех, кто:

потерял работу из-за войны;

хочет уволиться на временно оккупированных территориях (ВОТ);

хочет сменить профессию;

хочет подтвердить квалификацию.

Уточняется, что вскоре в "Дії" - в обновленном формате - появятся услуги, которые позволят:

зарегистрировать статус безработного;

оформить пособие;

официально уволиться на ВОТ;

получить грант на обучение;

получить подтверждение квалификации.

Отмечается также, что платформа "Обрій" будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде Украины, Государственном центре занятости и в других реестрах.

Таким образом, заявления будут обрабатываться быстро и прозрачно.

В завершение в Минцифры сообщили, что в следующих обновлениях система будет использовать искусственный интеллект для профориентации: