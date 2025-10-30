RU

В "Дії" появится новая важная услуга: о чем речь

В "Дії" появится новая важная услуга: о чем речь

В "Дії" заработает цифровая экосистема занятости "Обрій" (фото: diia.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Уже вскоре в приложение и на портале "Дія" интегрируют цифровую экосистему занятости. Она называется "Обрій".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Что объединит экосистема занятости "Обрій"

Недавно Кабинет министров принял постановление насчет запуска в Украине цифровой экосистемы занятости "Обрій", которая разрабатывается командой Министерства экономики и Государственной службы занятости.

Она будет интегрирована в приложении и на портале "Дія" и объединит:

  • государственные службы;
  • учебные заведения;
  • местные власти.

В Минцифры уточнили, что проект реализуется без дополнительных затрат для государства - в рамках имеющихся бюджетов и международной помощи.

"Делаем "Дію" еще одной точкой входа в сферу занятости. Цифровизируем", - объяснили гражданам.

Кому и для чего может понадобиться "Обрій"

В министерстве рассказали, что "Обрій" будет работать для совершеннолетних украинцев. Особенно тех, кто:

  • потерял работу из-за войны;
  • хочет уволиться на временно оккупированных территориях (ВОТ);
  • хочет сменить профессию;
  • хочет подтвердить квалификацию.

Уточняется, что вскоре в "Дії" - в обновленном формате - появятся услуги, которые позволят:

  • зарегистрировать статус безработного;
  • оформить пособие;
  • официально уволиться на ВОТ;
  • получить грант на обучение;
  • получить подтверждение квалификации.

Отмечается также, что платформа "Обрій" будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде Украины, Государственном центре занятости и в других реестрах.

Таким образом, заявления будут обрабатываться быстро и прозрачно.

В завершение в Минцифры сообщили, что в следующих обновлениях система будет использовать искусственный интеллект для профориентации:

  • индивидуально предлагать профессии, курсы и вакансии;
  • анализировать рынок труда;
  • прогнозировать спрос на специалистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости (ГСЗ) запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, как найти работу (чтобы трудоустроиться в Украине) людям старшего возраста и сколько украинцев в возрасте 60+ уже нашли работу в этом году.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что компании готовы предлагать некоторым работникам (кроме зарплаты), чтобы "закрыть" свои потребности.

