"Чоловіча" робота для жінок під час війни: які спеціальності найчастіше обирають українки

У межах експериментального проекту Державної служби зайнятості на умовно "чоловічі" професії, популярні серед роботодавців, навчаються вже 763 жінки. При цьому деякі спеціальності - особливо популярні серед українок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Щоб скористатися такою послугою, жінка чи роботодавець можуть:

Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, що лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п'ять областей України:

Крім того, попитом серед українок користуються й такі професії:

При цьому завершили навчання вже 247 учасниць програми (із них 212 - успішно знайшли роботу). Ще 516 жінок - продовжують навчатися.

Уточнюється, що від роботодавців, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надійшло 405 заяв.

В цілому він дозволяє жінкам в Україні пройти навчання та опанувати 31 професію :

Для того, щоб українки могли почати працювати за спеціальностями, які традиційно вважалися "чоловічими", Державна служба зайнятості запустила експериментальний освітній проект.

