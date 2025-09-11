"Чоловіча" робота для жінок під час війни: які спеціальності найчастіше обирають українки
У межах експериментального проекту Державної служби зайнятості на умовно "чоловічі" професії, популярні серед роботодавців, навчаються вже 763 жінки. При цьому деякі спеціальності - особливо популярні серед українок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Про який проект йдеться і скільки професій доступні
Для того, щоб українки могли почати працювати за спеціальностями, які традиційно вважалися "чоловічими", Державна служба зайнятості запустила експериментальний освітній проект.
В цілому він дозволяє жінкам в Україні пройти навчання та опанувати 31 професію:
- які належать до категорії традиційно "чоловічих" (де жінки були традиційно недостатньо представлені);
- які користуються високим попитом серед роботодавців.
Уточнюється, що від роботодавців, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надійшло 405 заяв.
При цьому завершили навчання вже 247 учасниць програми (із них 212 - успішно знайшли роботу). Ще 516 жінок - продовжують навчатися.
Які "чоловічі" професії найпопулярніші серед українок
Згідно з інформацією ДСЗ, до трійки найпопулярніших професій серед учасниць проекту увійшли:
- верстатниця деревообробних верстатів - 248 заявок;
- трактористка - 149 заявок;
- операторка котельні - 161 заявка.
Крім того, попитом серед українок користуються й такі професії:
- водійка навантажувача;
- водійка тролейбуса;
- слюсарка-ремонтниця.
Як жінкам і роботодавцям долучитись до проекту
Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, що лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п'ять областей України:
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Дніпропетровська;
- Вінницька;
- Рівненська.
Щоб скористатися такою послугою, жінка чи роботодавець можуть:
- або подати заявку онлайн;
- або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.
"Запрошуємо скористатись можливостями програми від Державної служби зайнятості", - підсумували у ДСЗ.
