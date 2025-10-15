ua en ru
Успіх і зарплата після 60: де шукати роботу в Україні, щоб точно знайти

Середа 15 жовтня 2025 17:48
Робочі місця для людей старшого віку в Україні є (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Людям старшого віку знайти роботу та працевлаштуватись в Україні складніше, ніж молоді. При цьому насправді такі вакансії є і шукати їх - цілком реально.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості (ДСЗ) Юлія Жовтяк.

Люди якого віку звертаються до служби зайнятості

В цілому, за словами експерта, якщо говорити про структуру отримувачів послуг ДСЗ, то молодь становить 25% від усіх шукачів роботи.

"З початку року майже 130 тисяч людей віком до 35 років зареєструвались у нас і понад 60 тисяч уже працевлаштовані", - поділилась Жовтяк.

Тим часом люди віком 35-55 років - становлять до 30%. Громадяни старше 55 років - 18%.

"Людині старшого віку складніше працевлаштуватися, так завжди було. Хоча опитування (проведене ДСЗ, - Ред.) показало, що роботодавці готові забезпечувати їх робочими місцями", - розповіла Жовтяк.

Водночас вона повідомила, що станом на зараз понад 13% працівників серед усіх працюючих в Україні (або понад 550 тисяч) - це саме люди віком 60+.

Скільки людей віком 60+ знайшли роботу цього року

Жовтяк повідомила, що "насправді вакансії для людей пенсійного віку є".

"Просто треба правильно комунікувати з людьми, щоб виявити їхні здібності", - пояснила експерт.

Вона додала, що від початку поточного року через Державну службу зайнятості було працевлаштовано 18 тисяч людей у віці 60+.

Найбільше таких випадків:

  • у Києві;
  • у Дніпропетровській області;
  • у Львівській області.

У кого й чому можуть бути труднощі з пошуком роботи

Згідно з результатами проведеного ДСЗ опитування (серед 55 тис. роботодавців, де працюють понад 4 млн людей), труднощі із пошуком роботи можуть виникати у різних категорій людей:

  • у внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - це може пояснюватись частою зміною місця проживання й низькою мотивацією;
  • у ветеранів - через відсутність необхідної професійної кваліфікації та необхідність адаптації;
  • у людей з інвалідністю - через потребу в особливих умовах праці;
  • у людей віком 60+ - через низьку мотивацію до опанування сучасних технологій.

Від автостоянки до театру: історія 62-річного переселенця

Очільниця ДСЗ поділилась також успішною історією із Запоріжжя.

"Якось я дізналась про 62-річного чоловіка-переселенця із тимчасово окупованої Пологівської громади, який і пенсії не мав, бо не вистачало страхового стажу, і доходу, бо не міг знайти роботу", - пригадала вона.

Він, за її словами, працевлаштувався зрештою охоронцем на автостоянку, але неофіційно.

"Я наполягла, щоб він звернувся у Службу зайнятості й наші колеги його працевлаштували у Запорізький академічний обласний музично-драматичний театр слюсарем-сантехніком", - розповіла Жовтяк.

Вона уточнила, що чоловік "виявився майстром на всі руки".

"На відкриття театрального сезону у День міста він сам сконструював троянського коня для декорацій. За унікальні вміння його дуже цінують в театрі, а він - полюбив нову роботу, бо може там реалізуватись", - додала фахівець.

У цій історії, за її словами, є якраз те, чого прагне ДСЗ.

"Служба зайнятості визначила здібності чоловіка, офіційно працевлаштувала. Він почав отримувати соціальні гарантії й здобувати страховий стаж, який йому буде необхідний за декілька років для призначення пенсії. А ще - знайшов роботу дійсно до душі", - підсумувала Жовтяк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державна служба зайнятості запустила "розумний" сервіс для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).

Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні (і за яких умов) та що компанії готові пропонувати деяким працівникам (крім зарплати), щоб "закрити" свої потреби.

Читайте також, як можна оформитись і потрапити на військову службу українцям віком 60+.

